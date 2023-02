BBB23: Larissa se irrita ao descobrir traição de Bruna e Paula: ‘Cansativo’

Personal Trainer Larissa Santos descobre traição de Bruna e Paula e cobra sister em meio à discussão

Na madrugada deste domingo, 5, a personal trainer Larissa Santos flagrou uma traição da atriz Bruna Griphao e de Paula Freitas, que deixou ela bastante irritada e acabou começando uma briga entre as aliadas dentro do confinamento de Big Brother Brasil 23.

O que aconteceu foi que a personal trainer ouvir a conversa das amigas, onde elas planejavam revelar a estratégia do Quarto Deserto para Cristian, que faz parte do grupo rival, para que ele pudesse escapar do paredão. Porém, Larissa ficou muito irritada e resolveu tirar satisfação com as duas.

“Se todo mundo combinou sentado de não falar, era melhor vocês não falarem”, disse a professora de educação física. “Mas a gente não falou, quem falou foi ele. Ele que veio de lá pra cá e sentou com a gente”, rebateu Paula, negando a traição que Larissa estava apontando.

“Era melhor pra todo mundo que a gente falasse”, confessou Bruna. “Todo mundo tinha combinado de 'não vamos falar do nosso jogo'. Vocês foram limpar a barra de vocês e demonizaram o resto do grupo. Vocês fizeram isso porque priorizam ele, não por causa da gente”, disparou a personal trainer.

A biomédica rebateu: “Ela quer chamar a sua atenção sempre no meio de todo mundo, dando show. Eu acho que não é assim”. Porém, Bruna garantiu que protege Larissa, mesmo incomodada. “Estou bolada. Mas estou com ela até o final. A gente sai na porrada, mas ela é minha prioridade aqui. Enquanto eu puder, vou proteger”, falou.

TRETA! Fred e Larissa macetando a Bruna e Paula por terem exposto todo o jogo deles pro Cristian. CERTÍSSIMOS! #bbb23pic.twitter.com/M3PZtbtbxB — jurídico 🐑🪢 (@iamdeserter) February 5, 2023

Cristian vence prova do anjo

A Prova do Anjo do BBB 23 foi vencida neste sábado, 04, pelo integrante do grupo Pipoca, Cristian. O empresário fez o melhor tempo na competição. Além de ter levado o colar, o brother ainda ganhou um ano de lasanhas da marca patrocinadora da prova. Após ter conquistado o poder imunizador, Cristian escolheu dois participantes para o Monstro e os penitenciados foram dois adversários de seu grupo, o cantor Mc Guimê e a sister Amanda.