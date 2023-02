BBB23: Larissa Santos e Fred Desimpedidos protagonizam momento quente e web vai à loucura

Personal Trainer Larissa Santos e youtuber Fred deixam internautas malucos com cena quente dentro do BBB23

Eita! Na tarde desta terça-feira, 7, o clima esquentou no Big Brother Brasil 23! Isso porque o casal formado pela professora de educação física Larissa Santos e o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, protagonizaram uma cena para lá de quente, que deixou a internet completamente maluca.

No Quarto Deserto, em um momento bem descontraído, a sister acabou sentando em cima de uma das pernas do influenciador de futebol, enquanto ele estava deitado no chão. Bem animado, Fred riu da brincadeira e falou: “Engraçadinha…”

Fervorosos pela evidente tensão sexual entre os dois confinados, os internautas que mais shippam o casal foram à loucura e não pouparam provocações nas redes sociais. “Esse Fred é um guerreiro!”, brincou um. “Ei Boninho, libera o líder aí”, ironizou um outro. “O homem está fazendo a maior prova de resistência do programa”, disse um terceiro.

Larissa expõe Cristian no Jogo da Discórdia

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, Larissa expôs que Cristian fala mal de pessoal de seu próprio grupo. "Venenoso e falso é ele. Várias situações que já vi ele falando do mal grupo dele para o nosso grupo. Ninguém me contou, eu vi. Vi ele revirando o olho e falando mal da Domitila. Hoje, ele estava falando que tinha que rever o VIP. Você fala mal do seu grupo o tempo inteiro", disparou ela.