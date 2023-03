BBB23: Key pede desculpas pela frente, mas detona Fred pelas costas: "De novo isso?"

Key pede desculpas pela frente, mas tem atitude bem diferente pelas costas; veja

A sister Key Alves teve uma atitude controversa com Fred Nicácio durante a Casa do Reencontro que está rolando como repescagem do BBB23. Primeiro, ela enfrentou o brother e protagonizou um climão após ser acusada de praticar racismo religioso.

"Entendo, te peço muitas desculpas mesmo. O que a gente fez foi erradíssimo. Te peço perdão real de tudo que aconteceu. Mas, racismo a gente não praticou. Porque poderia ser qualquer outra pessoa. Não é porque você é negro, não é nada disso", disse.

Ela seguiu desabafando. "As coisas tão indo pra outro rumo. Você pode falar que a gente foi intolerante, de que a gente falou da religião, ok. Isso a gente tá pedindo desculpa. Sempre vi isso como uma coisa errada. Eu vim de uma criação errada que isso era errado. Mas falar que a gente é racista é outro nível. Porque poderia ser qualquer outra pessoa. Porque não é porque você é negro. Minha família é negra", disse ela.

Só que pelas costas o comportamento dela não foi de alguém arrependida: a sister criticou o médico por tocar novamente no assunto. "Puxar o assunto de novo. Eu sei do meu erro, a gente pediu desculpas em rede nacional, pra todo o Brasil. Pedi desculpa pra ele ontem, porque foi a única oportunidade que eu tive de conversar, porque eu tava viajando pra cac*te. E é isso. Não tem o que fazer. A gente já pediu perdão, já pediu desculpa. De novo isso?", disse ela.

Nicácio para Key, Gustavo e Cristian: “O que vocês fizeram foi crime e a minha equipe jurídica vai procurar vocês lá fora” #BBB23pic.twitter.com/hBJBvx63pB — CHOQUEI (@choquei) March 22, 2023

Após o BBB23, Fred revela futuro do romance com Larissa:

Fora do BBB23, Fred foi questionado pela primeira vez e contou o que planeja sobre seu romance com Larissa. O influenciador disse que precisa "entender" o que vai acontecer, principalmente porque a educadora física decidiu tentar retornar ao reality.

"Agora preciso entender como é que vai ser, quanto tempo ela vai durar ali na Casa do Reencontro, caso ela volte. Torço muito para que ela volte para o jogo, sempre confiei muito no potencial dela", disse o brother ao GShow.