BBB23: Key Alves começa a planejar futuro com Gustavo fora do reality

Jogadora de vôlei Key Alves já começa a planejar casamento e filhos ao lado de Gustavo e deixa brothers avisados

Para quem dizia que não sabia o que queria fora da casa, parece que a jogadora de vôlei Key Alves está mudando de ideia! Nesta terça-feira, 7, ela deixou a entender que ela e o fazendeiro Gustavo Cowboy ficarão juntos para o resto da vida.

Em uma conversa com alguns brothers, a jogadora falou que tem certeza que irá casar com o amado quando saírem da casa mais vigiada do Brasil. Ela ainda disse que irão trocar alianças no altar e sonhou até mesmo em ter filhos com o Cowboy.

“Estou achando que vai dar casamento real, não estou zoando, não”, revelou a jogadora de vôlei. “Para quem só ia conversar lá fora, agora vai casar, ter filhos”, brincou a cantora de pagode Marvvila, rindo da situação que se encontra a atleta.

“É muito louco. Eu diria que temos um ano juntos, no mínimo. Eu já conheço ele inteiro”, continuou Key. “Lá fora ia demorar muito mais. Lá fora você conhece a pessoa um dia, depois vai pra casa. E aqui não, já conhece tudo, vivem 24 horas juntos. Já estão prontos para casar”, completou Marvvila. “Vamos casar depois de uns dois anos. Não vamos morar juntos não. Tem que dar saudade”, revelou Key.

Key Alves pede ajuda de Aline Wirley e Domitila Barros para preparar surpresa

Key teve a ideia do bolo surpresa para Gustavo, mas precisou de ajuda para concretizar o plano. A atleta pediu apoio das colegas de confinamento, Aline Wirley e Domitila Barros na última segunda-feira, 06, para preparar o doce. Domitila não pode ajudar, por conta do tornozelo machucado, mas Aline e Key se uniram para seguir a receita e preparar o doce a fim de presentar Gustavo, enquanto Cristian segurava o cowboy no quarto do líder.

