BBB23: João Guilherme deixa internautas confusos ao postar vídeo com malas

Ator e cantor João Guilherme volta a ser alvo de rumores para reality show após publicação misteriosa nas redes sociais

Nesta terça-feira, 10, o ator João Guilherme (20) causou intriga em seus fãs! Em suas redes sociais, o filho do cantor Leonardo publicou um vídeo misterioso, que já havia sido gravado há um tempo, com uma mala misteriosa, fazendo com que os boatos de sua entrada no Big Brother Brasil 23 aumentassem.

João já era cotado como um dos principais nomes a integrar o elenco de Camarotes do reality show de confinamento da Rede Globo. No vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, o cantor aparece arrumando uma mala.

“Vou agora arrumar minha mala, é uma mala importante, uma mala bem curiosa”, comenta, enquanto é interrompido por seu gatinho de estimação. “Podia entrar mesmo”, desejou uma usuária do Twitter, “Resumindo… Não vai para o BBB, mas quer enganar o público que vai para ganhar engajamento”, disse outra, irritada.

🚨AGORA: João Guilherme posta story gravado no instagram e levanta suspeitas de que está confinado. Será? pic.twitter.com/ZKBerYOVB0 — CHOQUEI (@choquei) January 10, 2023

João Guilherme comenta sobre as suas 'ficadas' com famosas

Há pouco tempo, o ator João Guilherme relembrou quando ficou com famosas e como isso repercutiu na internet. Para começar, João relembrou o primeiro beijo que deu em Jade Picon. “A primeira vez que fiquei com a Jade, esquece. Eu saí de lá fazendo rima no carro. Eu disse 'vou namorar com essa menina'. Mas foi um trabalho”, declarou ao site Gshow. Então, ele falou do beijo em Bianca Andrade. “Quando eu fiquei com a Boca Rosa pela primeira vez, eu nunca imaginei que ia repercutir tanto. Porque aí os coroas, amigos do meu pai, vieram falar”, disse ele.

Por fim, o artista comentou sobre a ficada com Luisa Sonza. “Quando eu beijei a Luisa foi demais também. Eu admiro muito ela, sempre admirei. Na minha opinião, está cada vez mais linda e cada vez melhor no que ela faz”, declarou, e completou: “Pego, assumo para o Brasil ou deixo baixo”, comentou.