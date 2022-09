João Guilherme abre o jogo sobre repercussão dos seus beijos em famosas

João Guilherme relembra os beijos em Jade Picon, Bianca Andrade e Luisa Sonza: 'Nunca imaginei que ia repercutir tanto'

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 14h26

O ator João Guilherme comentou sobre a repercussão de seus beijos em famosas ao longo dos últimos tempos. Em conversa no Gshow, ele relembrou o seu primeiro beijo em Jade Picon, com quem já namorou, e também quando ficou com Bianca Andrade e Luisa Sonza.

Para começar, João relembrou o primeiro beijo que deu em Jade Picon. “A primeira vez que fiquei com a Jade, esquece. Eu saí de lá fazendo rima no carro. Eu disse 'vou namorar com essa menina'. Mas foi um trabalho”, declarou.

Além disso, ele contou que ficou surpreso com a repercussão do seu beijo em Bianca Andrade, a Boca Rosa. “Quando eu fiquei com a Boca Rosa pela primeira vez, eu nunca imaginei que ia repercutir tanto. Porque aí os coroas, amigos do meu pai, vieram falar”, disse ele.

Por fim, o artista comentou sobre a ficada com Luisa Sonza. “Quando eu beijei a Luisa foi demais também. Eu admiro muito ela, sempre admirei. Na minha opinião, está cada vez mais linda e cada vez melhor no que ela faz”, declarou.

Por fim, João Guilherme entregou que não tem problema em assumir com quem já ficou. “Pego, assumo para o Brasil ou deixo baixo”, comentou.

João Guilherme mostra foto durante o banho

Há poucos dias, o ator João Guilherme agitou as redes sociais ao aparecer sem roupas em uma durante o banho. O rapaz apareceu nu enquanto tomava banho e cortou a imagem no limite de sua intimidade. Ele mostrou a foto quando um fã perguntou: “Como é ser simplesmente você? Sem ligar para nada?”.

Assim, o artista exibiu a foto sem roupa e disse: “É engraçado”.

