BBB23: Internautas detonam atitude de Fred com o Big Fone: ‘Vergonha’

Youtuber Fred, do canal Desimpedidos, tem irritado internautas com seu posicionamento sobre o Big Fone do BBB23

Nesta quarta-feira, 1, o Big Fone tocou mais uma vez, e o público do Big Brother Brasil 23 está cada vez mais perdendo a paciência com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. Tudo pois a web está odiando ver a postura do influenciador com dinâmicas como a do telefone misterioso da casa mais vigiada do país.

Todas as vezes que o Big Fone tocou, Fred fez o famoso “corpo mole” para atender, nem se desesperando para correr, apenas vendo os outros confinados em alta velocidade. Desta vez, o brother despertou no susto, pois estava no quarto, e não fez questão nenhuma de ir até o jardim. Mesmo que estivessem dormindo, muitos foram correndo atrás do telefone.

No quarto, o youtuber apenas acordou, chutou as cobertas, se sentou, mas não fez nem questão de levantar às pressas para ir para a área externa da casa. “Eliminem este planta”, pediu um usuário do Twitter, já irritado com as atitudes de Fred. “Eu acho que quem tem comportamento anti jogo no BBB devia tomar punição”, brincou outro.

Amanda revela seu novo alvo

Após a eliminação de Fred Nicácio na noite de terça-feira, 28, Amanda contou que pode votar em Key Alves e Marvvila. O assunto surgiu quando Aline Wirley contou que poderia votar em Gabriel Santana. "Tem que tomar cuidado justamente com as pessoas que estão em situações confortáveis. Não se indispõe com ninguém, mas só que na hora que precisa votar, elas votam, você entende? Aí depois é assim, vota e fala assim: 'Votei porque a gente não fala sobre jogo'", avaliou a sister.

"Black fez isso comigo e não aceitei", disse Ricardo. "Mesma coisa que a Key fez pra mim. Acabei tendo mais embate com Fredão do que com eles. Guardei nome de todo mundo que votou em mim. Tenho uma ordem na minha cabeça das pessoas que votaram em mim, eu voto sem peso na consciência", afirmou a paranaense.

Na sequência, Amanda comentou sobra a vez em que Bruna Griphao e Larissa relataram que ela estava procurando Key Alves durante uma festa para conversar e revelou que também votaria na jogadora de vôlei. No entanto, a médica disse que, no momento, vota em Marvvila. "É uma pessoa que também voto que não dói o coração. Só que hoje, se ganhasse o Líder, eu colocaria a Marvvila por esse embate", justificou ela.