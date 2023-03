BBB 23: Amanda define novo alvo após eliminação de Fred Nicácio: ''Não se indispõe''

Já pensando no paredão!

Em papo com Aline Wirley e Ricardo, Amanda analisa brothers que não foram ao paredão e revela nova opção de voto após saída de Fred Nicácio

Após a eliminação de Fred Nicácio na noite de terça-feira, 28, com 62,97% dos votos em disputa contra Cara de Sapato e Cezar Black no sétimo paredão do BBB 23, os brothers já estão pensando na próxima berlinda.

No Quarto Deserto, Amanda, Aline Wirley e Ricardo conversaram sobre os confinados que estão muito confortáveis no jogo e que ainda não foram para o paredão. A ex-integrante do Rouge falou que colocaria o ator Gabriel Santana na zona de risco para testá-lo novamente, e a médica aposta em outra pessoa.

"Tem que tomar cuidado justamente com as pessoas que estão em situações confortáveis. Não se indispõe com ninguém, mas só que na hora que precisa votar, elas votam, você entende? Aí depois é assim, vota e fala assim: 'Votei porque a gente não fala sobre jogo'", avaliou a sister.

"Black fez isso comigo e não aceitei", disse Ricardo. "Mesma coisa que a Key fez pra mim. Acabei tendo mais embate com Fredão do que com eles. Guardei nome de todo mundo que votou em mim. Tenho uma ordem na minha cabeça das pessoas que votaram em mim, eu voto sem peso na consciência", afirmou a paranaense.

Na sequência, Amanda comentou sobra a vez em que Bruna Griphao e Larissa relataram que ela estava procurando Key Alves durante uma festa para conversar e revelou que também votaria na jogadora de vôlei. No entanto, a médica disse que, no momento, vota em Marvvila. "É uma pessoa que também voto que não dói o coração. Só que hoje, se ganhasse o Líder, eu colocaria a Marvvila por esse embate", justificou ela.

Após Eliminação de Fred Nicácio, Amanda mira em novo alvo: 'Eu voto sem peso na consciência'



BBB 23: Fred Nicácio chora ao ver comentários de brothers sobre sua religião

O sétimo eliminado do Big Brother Brasil 23, Fred Nicácio participou do Bate-Papo BBB após sua saída da casa na noite de terça-feira, 28, e finalmente entendeu o recado do apresentador Tadeu Schmidt (48) sobre religião no confinamento.

Vivian Amorim e Patrícia Ramos falaram sobre os momentos do brother que repercutiram dentro do reality e entre o público. O médico ficou abalado após assistir aos vídeos em que Cristian, Gustavo e Key Alves falaram sobre a religião dele, o Culto Tradicional Yorubá.

O apresentador teve a real dimensão do que aconteceu quando foi exibida a conversa que Cristian teve com os brothers dizendo que o viu parado em frente à cama do casal durante a madrugada. Eles demonstraram medo diante das orações de Fred, visto como intolerância religiosa.

Fora do programa, ele assistiu ao momento e não conseguiu segurar as lágrimas. “Como você vê esse momento, Fred? Tiveram essa interpretação completamente equivocada, completamente preconceituosa…”, começou Vivian Amorim, que foi interrompida por Fred. "Isso não é interpretação equivocada, é julgamento, intolerância religiosa. Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói a fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente", disse o eliminado da semana.

