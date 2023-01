BBB23: Hadson expõe que Larissa tentou contato antes do confinamento

Ex-BBB Hadson revela que a nova participante Larissa tentou entrar em contato com ele antes de ser confinada para o reality

Nesta quinta-feira, 12, o ex-participante do Big Brother BrasilHadson Nery revelou em suas redes sociais que a mais nova confinada para a edição de 2023 Larissa, confirmada no elenco Pipoca, tentou contato com ele.

Segundo ele, ela enviou uma solicitação para seguir ele em seu Instagram, mas ele não tinha visto o pedido. Sem poupar palavras, Hadson alfinetou a professora de educação física de Santa Catarina, falando que pode ter se livrado de uma encrenca.

Isso porque o técnico de futebol é casado com Eliza Fagundes, e sempre aproveita para dar ênfase em o quanto sua esposa é ciumenta. “Olha quem pediu pra me seguir e eu não vi. Livramento ou destino? Saí correndo. Tomara que a Eliza não veja. Falei, tô leve!”, escreveu o ex-BBB.

Inclusive, muitos internautas não deixaram de lembrar de Hadson na edição deste ano. Com a entrada do pipoca Cezar, ele vem sendo muito comparado com o técnico de futebol, principalmente por conta de seu jeito.

O SUCESSOR DO HADSON https://t.co/9JJVhM3mee — lana (@hwasungs) January 12, 2023

Hadson Nery queria ter participado do BBB 21

Hadson afirmou que queria ter participado da edição do BBB 21. “Eu vou falar pra vocês uma coisa, pra finalizar de vez, se eu pego na minha edição o Gil do Vigor, aí vocês iam ver o que era a cachorrada. Gil, Tu deu azar, Gil! Eu também dei azar. Por que nós não entramos na mesma edição? Porque se a gente entra na mesma edição, aí ia ser um Big Brother de verdade, tanto o meu como o seu. Falei estou leve”, contou.