BBB 20: Após Victor Hugo dizer que Hadson Nery queria beijá-lo, ex-Fazenda rebate

Hadson Nery chocou seguidores ao dar resposta inusitada ao ex-colega de confinamento Victor Hugo

O participante do BBB 20 Victor Hugo causou polêmica ao contar que o participante Hadson Nery queria beijá-lo na edição. No entanto, o mais surpreendente foi a resposta de "Hadybala" à declaração.

Em um podcast, na última quarta-feira, 4, Victor contou: “O Hadson queria me beijar, ele me perseguia nas festas querendo me beijar. Ele dizia: ‘Vamos fazer história, vamos ser os primeiros a dar um beijo na boca’, e eu falava: ‘Hadson, deixa de onda’. Ele falava direto, e tinha um shipp aqui fora chamado ‘Vihadson’”.

Para a surpresa de todos, Hadson confirmou a história e ainda acrescentou detalhes. “Victor Hugo, meu amigo, você tem razão. Contra fatos não há argumentos, foi verdade, sim, gente. É verdade, sim. Pena que a hipocrisia, o mimimi das fadas, né? [Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Bianca Andrade e etc.]", começou.

"E você, meu amigo Victor Hugo, você não percebeu isso antes, porque se você tivesse percebido, nós teríamos quebrado o castelo das fadas ao dar um selinho, ao dar um beijo lá dentro do reality, entendeu? Porque estavam pichando a gente de tanta coisa, que até você que tinha sua causa, tinha a sua pauta e as fadas engoliram, né?”, continuou o relato surpreendente, criticando as participantes conhecidas como "fadas", com quem teve confronto direto.

Hadson Nery queria ter participado do BBB 21

Para concluir, ele ainda afirmou que queria ter participado da edição do BBB 21. “Eu vou falar pra vocês uma coisa, pra finalizar de vez, se eu pego na minha edição o Gil do Vigor, aí vocês iam ver o que era a cachorrada. Gil, Tu deu azar, Gil! Eu também dei azar. Por que nós não entramos na mesma edição? Porque se a gente entra na mesma edição, aí ia ser um Big Brother de verdade, tanto o meu como o seu. Falei estou leve”, contou.