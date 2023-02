BBB23: Gustavo mente e insinua que Globo manipulou Big Fone: "Esperei"

Gustavo mente e insinua que houve irregularidade ao atender o Big Fone; veja

O brother Gustavo está gerando grande polêmica nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 9, ao fazer um comentário polêmico após atender o Big Fone. Ele alega que Cristian atendeu o telefone antes, o que não procede.

Ao fazer a acusação, o brother está tentando acusar a Globo de manipular a disputa. "Nem queria atender. Esperei o Cristian atender primeiro", disse ele durante uma conversa com o grupo Fundo do Mar.

Nas redes sociais, o público tem feito críticas às declarações. "Esse Gustavo é tão falso que até com o aliado que estavam conversando antes do Big Fone ele está mentindo que o Cristian atendeu primeiro, se fosse coisa boa duvido está falando isso", disse outro. "Até quando ele vai continuar falando isso?", escreveu outro. A críticas são tantas que a palavra "mentindo" apareceu nos assuntos mais comentados.

Bruno Gaga também está no Paredão

Gustavo conseguiu atender ao telefone e recebeu a mensagem do Big Boss, que disse: “Você está no paredão e deve indicar alguém par ir ao paredão com você. Você pode indicar qualquer um da casa. Faça isso imediatamente e comunique agora a sua decisão para todos”.

Após pensar um pouco e reunir todo mundo na área externa, Gustavo revelou que iria puxar Bruno para o paredão. “Eu estou no paredão e tenho que levar alguém comigo. Como eu já havia pensado, se eu ganhasse o líder novamente, eu ia levar o Gaga. Para ser coerente, eu vou levar o Gaga comigo”, contou.

Gustavo MENTINDO dizendo que só atendeu depois que o Cristian tinha adendido.. #BBB23pic.twitter.com/Y3rqli31nc — OxePris🌴 (@priisbarbosa) February 9, 2023