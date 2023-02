BBB 23: Big Fone toca e manda Gustavo e Bruno direto para o paredão

Gustavo atende o Big Fone e recebe uma missão que vai mexer com o jogo da semana no BBB 23

No final da manhã desta quinta-feira, 9, o Big Fone tocou na casa do BBB 23, da Globo. Às 11h46, o toque do telefone acordou os brothers que estavam dormindo em várias áreas da casa e colocou todo mundo para correr. Gustavo estava conversando com Cristian na área externa da casa quando o telefone tocou. Os dois correram e Gustavo foi o mais rápido .

Ele conseguiu atender ao telefone e recebeu a mensagem do Big Boss, que disse: “Você está no paredão e deve indicar alguém par ir ao paredão com você. Você pode indicar qualquer um da casa. Faça isso imediatamente e comunique agora a sua decisão para todos”.

Após pensar um pouco e reunir todo mundo na área externa, Gustavo revelou que iria puxar Bruno para o paredão. “Eu estou no paredão e tenho que levar alguém comigo. Como eu já havia pensado, se eu ganhasse o líder novamente, eu ia levar o Gaga. Para ser coerente, eu vou levar o Gaga comigo”, contou.

Enquanto esperava todos os brothers se reunirem, Gustavo desabafou e revelou arrependimento de atender o Big Fone. “Por que eu fui atender?”, declarou.

Os dois indicados ao paredão pelo Big Fone ainda não sabem, mas podem escapar da berlinda. A produção do programa já revelou para os telespectadores que os indicados pelo Big Fone podem fazer a prova do líder da noite desta quinta-feira, 9. Caso um deles se torne o líder, ele sai do paredão automaticamente. Além disso, os dois ainda podem ter a chance de escapar do paredão na prova bate-volta, que acontecerá durante a formação da berlinda no domingo.

Vale lembrar que Gustavo foi líder do BBB 23 na semana passada e indicou Tina para o paredão. Ela foi eliminada na terça-feira, com mais de 54% dos votos do público.

