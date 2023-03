BBB23: Fred leva fora de Domitila ao tentar falar de jogo: ‘Chata’

No Quarto Branco do BBB23, youtuber Fred quer falar sobre jogo, mas Miss Alemanha não

Nesta quarta-feira, 8, a dinâmica mais esperada do Big Brother Brasil 23 começou: o Quarto Branco! A Miss Alemanha Domitila Barros apertou o botão e levou o youtuber Fred, do canal Desimpedidos para o quarto. Lá, o influenciador tentou puxar papo com a sister sobre o jogo, mas levou um fora.

“A Aline me disse que conversou com você”, disse o Líder da Semana. “Sem querer ser chata, mas já cumprindo meu papel de chata, não quero falar de jogo aqui, não”, rebateu a modelo, deixando o influenciador completamente sem graça. “Você jura?”, ironizou o jornalista. “De maneira nenhuma”, completou Domitila.

“A minha proposta é zero jogo, porque eu não vou deixar de ser seu rival e você não vai deixar de ser o meu. É mais por questão de pessoa mesmo, até o que eu fiz com a Sarah ontem”, revelou Fred, falando que seria mais sobre questões pessoais, e não sobre jogo. “Quando a gente sair daqui, na piscininha, no paiol, [a gente conversa] com todo prazer, mas aqui meu foco não é esse”, respondeu a Miss. “Olha só! Tá vendo como a sua troca é zero sincera? É só quando convém para você”, acusou o youtuber.

“Exatamente, Fred!”. “Esse é seu jogo, então? Você finge ter trocas sinceras, mas aí é só quando é conviniente!”, continuou o youtuber. “Sua good vibes é totalmente seletiva”, retrucou Fred. Domitila ainda disse que não sabe lidar com pessoas que ditam o que ela tem que fazer, e ainda declarou que o rival era oportunista por tentar puxar assunto com ela.

“Sim. Fiz mestrado em 4 línguas e já aprendi muita coisa, mas não aprendi a lidar com pessoas que querem ditar o que eu faço. Agora que é conveniente pra você, você quer conversar comigo? Oportunismo”, declarou a modelo.

"Aline falou com voce." (Fred)

"Sem querer ser chata, mas cumprindo meu papel de chata, nao quero falar de jogo com voce." (Domitila) #BBB23pic.twitter.com/R5DbscPZ5j — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 8, 2023

Em pouco tempo no Quarto Branco, Domitila e Fred batem boca:

Embora tenha começado na manhã desta quarta-feira, 08, o Quarto Branco já rendeu momentos de tensão para a edição do BBB 23. Domitila escolheu Fred para enfrentar a prova de resistência e desde então, os brothers seguem uma discussão calorosa sobre seus posicionamentos divergentes no jogo, com direito a críticas pesadas e ameaças de ambas as partes. Confira os vídeos e fique por dentro!