BBB 23: Em pouco tempo no Quarto Branco, Domitila e Fred batem boca: ''Vim pra te incomodar''

Domitila Barros e Fred Desimpedidos protagonizam discussão sobre suas desavenças durante prova no Quarto Branco do BBB 23

Fogo no parquinho! Após a surpresa do Quarto Branco na manhã desta quarta-feira, 08, na casa do BBB 23, Domitila Barros (38) protagonizou uma discussão com seu adversário, Fred Desimpedidos (33).

A sister, que escolheu o youtuber para ir com ela para o desafio de resistência, não gostou após o brother querer puxar papo sobre o paredão, e os dois começaram a bater boca dentro do carro.

"A Aline me disse que conversou com você ontem depois...", iniciou Fred, citando conversa com Aline Wirley. "Sem querer ser chata, mas cumprindo o meu papel de chata, não quero falar de jogo aqui não. De jeito nenhum! Quando a gente sair daqui, na piscininha, com todo prazer", disparou a sister.

Fred comentou que os dois não deixarão de ser alvos um dos outros, e Domi reforçou que não quer falar sobre jogo. "Minha preocupação é zero jogo, não vou deixar de ser seu alvo e você não vai deixar de ser o meu. É mais por questão de pessoa mesmo. Tá vendo como sua troca é zero sincera? É só quando convém pra você. Que isso! Então esse é seu jogo! Você finge ter trocas sinceras, mas é só quando é conveniente pra você. Tô querendo trocar ideia pra ficar só em questão de convivência, só questão de estado de espírito, um negócio que você tanto preza. Só pra livrar energia", apontou Fred.

A Miss Alemanha, então, falou: "Claro. Nunca precisei fingir nada pra você porque não lhe conheço. Você percebeu que eu ouvi tudo que você falou porque sou uma pessoa que também sei escutar?" "Claro, depois que uma galera deu um toque", comentou o brother.

"Não vou falar o que você quer quando você dita que é hora de falar disso. É quando eu tiver vontade e interesse de fazer e falar. Se, pra você, o momento de falar é agora, porque você quer falar agora, acho do car****. Mas eu, quando eu quiser, eu vou lhe procurar ou não. Se você estiver disponível, massa. Se não, a gente nunca vai saber", respondeu a ativista.

E continuou: "Quando você faz esse tipo de julgamento quanto a meu jogo ou à minha pessoa, só posso repetir: nunca falei uma palavra de humilhar ou de te colocar num lugar desconfortável porque não lhe conheço. Respeitei, aceitei e fu pro meu quadrado. Você não pode querer que eu escute uma pessoa que nunca falou comigo."

"Fechou. É muito conveniente. Você fala que quer ter trocas sinceras e é só no momento que você quiser? Acho que você precisa entender uns bagulhos de convivência. Só quis trocar ideia. Sua good vibes é totalmente seletiva, é só quando você quer", disparou o youtuber.

"Ainda não aprendi a lidar com pessoas que querem me ditar qualquer coisa ou que viram a palavra das pessoas pra fazer ser conveniente pra elas. Agora que você não tem o que fazer é conveniente falar comigo", rebateu a modelo, que ainda disse para o colega de confinamento e adversário no jogo: "Sou uma pessoa muito good vibes pra quem me dá abertura e o direito... Eu não vim aqui pra pagar boa praça, eu vim aqui pra te incomodar, Fred."

Confira:

Domitila falando sobre eliminar a Larissa que era uma candidata à menos e ela poderia responder as DMs sem o Fred estar lá. #BBB23pic.twitter.com/iFBpIX6eNK — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 8, 2023

Fred disse que Domitila quer se vitimizar no ao vivo, e que tá se achando a Juliette do negócio.



Domitila: “Só existe uma Juliette e meu nome é Domitila Barros, não me chame de Domi mais não, me chame de Domitila.” #BBB23pic.twitter.com/ZMmMzQN9NX — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 8, 2023

"Pra falar a verdade a maior resistência nesse momento é estar sentada com você, não é nem segurar esse negócio." (Domitila) #BBB23pic.twitter.com/yLlUn1qWE2 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 8, 2023

"Enquanto eu estiver aqui, eu vou lhe incomodar. Enquanto eu estiver aqui eu vou ser a Domitila Barros. Mais que incomodado fique melhor, porque eu vim pra incomodar mesmo..." (Domitila) #BBB23pic.twitter.com/oT2nq72Dj8 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 8, 2023

BBB 23: Larissa comenta troca de farpas com Domitila

No Quarto Deserto, Larissa comentou a troca de farpas com Domitila Barros na cozinha. Logo após a eliminação de Key Alves do BBB 23, a modelo já havia entrado em conflito com Bruna Griphao e Fred.

A professora de Educação Física afirma que, ao parabenizar Domitila pela volta do paredão, recebeu uma resposta "arrogante". "Fui dar parabéns mesmo, de ter voltado. [Ela] querendo dizer, tipo assim, quem não foi, tem que ir no paredão. Numa arrogância, que, sério, fiquei chocada", disse.

Em outro momento, Larissa comentou o posicionamento de Domitila ao dizer que foi votada para o paredão cinco vezes. "Pessoas que já foram perseguidas nesse programa, nenhuma nem sabia que estava sendo perseguido. Sabia que as pessoas não gostavam, mas não ficavam explanando, se vitimizando", analisou.

