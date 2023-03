BBB 23: Domitila aperta o botão e vai para o Quarto Branco

Domitila Barros aperta o botão do Quarto Branco, recebe carta o Dummy e toma decisão importante

Na manhã desta quarta-feira, 8, a produção do BBB 23, da Globo, agitou a dinâmica do reality show com o início do Quarto Branco. Logo pela manhã, uma caixa com um botão foi colocada no jardim e Domitila Barros foi quem decidiu apertar o botão.

Algum tempo depois de acordar, Domitila foi até o jardim e viu o botão. Sem pensar duas vezes, ela apertou o botão e uma sirene começou a tocar na casa. Então, um Dummy entrou na casa e entregou uma carta para a sister.

A sister reuniu todos os participantes na sala e leu a carta. “O mais temido está de volta, sim. Você está no quarto branco. Escolha uma pessoal para ir com você imediatamente”, disse ela. Rapidamente, Domitila escolheu ir para o Quarto Branco com Fred. “Bora, Fredinho?”, questionou e ele concordou.

Os participantes se despediram dos dois, que precisam ir rapidamente para o Quarto Branco.

🚨VEJA: Momento em que a Domitila aperta o botão do Quarto Branco. #BBB23pic.twitter.com/QUG4vDczjM — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 8, 2023

Saiba como vai funcionar o Quarto Branco

No Quarto Branco, Domitila Barros e Fred vão duelar para ver quem resiste mais tempo. O vencedor terá a imunidade no próximo paredão e o perdedor estará automaticamente no paredão.

“Quem apertar o botão primeiro vai para o Quarto Branco e vai indicar alguém para ir junto. Um detalhe: caso duas ou mais pessoas combinem de apertar o botão juntos, o botão não vai ser acionado. Nada vai acontecer até que uma pessoa aperte sozinha. Chegando ao Quarto Branco, as duas pessoas vão participar de um duelo de longa duração dentro de um carro. Ao perdedor, o paredão direto, sem bate-volta. Ao vencedor, a imunidade e o carro como prêmio. Caso os dois resistam até o programa de quinta-feira, teremos um desfecho ao vivo", contou Tadeu.

Os dois participantes que vão para o Quarto Branco não vão disputar a prova do líder na quinta-feira, 9.