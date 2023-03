BBB 23: Larissa comenta troca de farpas com Domitila Barros: "Arrogante"

Larissa não gostou da resposta que recebeu ao parabenizar Domitila pela volta do paredão

No quarto Deserto, Larissa comentou a troca de farpas com Domitila Barros na cozinha, momentos antes.

Logo após a eliminação de Key Alvesdo BBB 23, a modelo já havia entrado em conflito com Bruna Griphao e Fred.

A professora de Educação Física afirma que, ao parabenizar Domitila pela volta do paredão, recebeu uma resposta "arrogante".

"Fui dar parabéns mesmo, de ter voltado. [Ela] querendo dizer, tipo assim, quem não foi, tem que ir no paredão. Numa arrogância, que, sério, fiquei chocada", diz.

Em outro momento, Larissa comentou o posicionamento de Domitila ao dizer que foi votada para o paredão, cinco vezes.

"Pessoas que já foram perseguidas nesse programa, nenhuma nem sabia que estava sendo perseguido. Sabia que as pessoas não gostavam, mas não ficavam explanando, se vitimizando", analisa.

No papo, Bruna Griphao diz que Domitila não respeitou o momento de Key Alves, ao entrar em embate com os brothers enquanto a jogadora de vôlei ainda estava dentro da casa.

BBB 23: Declaração de Domitila sobre sister gera polêmica: "Mulher podre"

Uma declaração de Domitila Barros pegou mal e tem rendido críticas nas redes sociais. É que a modelo afirmou que estava torcendo para algum dos rivais apertar o botão verde e desistir do jogo.

"Eu queria que um deles (do Grupo Deserto) apertasse o verde", afirmou ela para Sarah Aline. A colega retirou o doce da boca da amiga e lembrou que isso não vai acontecer.

Domitila então disse que Larissa pode desistir do programa e que não tem se sentindo bem nos últimos dias.

Um dos internautas reagiu e disse:"Ela falando que queria alguém do deserto apertando o botão de desistência e usando as crises de ansiedade da Larissa como argumento, dizendo que ela estava com palpitações no coração. Que mulher podre".