BBB23: Fred, do Desimpedidos, revela crush antigo em atriz: ‘Sigo até hoje’

Enquanto conversa com aliados do Quarto Deserto, Fred revela sua ‘paixonite da adolescência’

Enquanto conversavam no Quarto Deserto, alguns dos participantes do Big Brother Brasil 23 decidiram falar um pouco na madrugada desta segunda-feira, 20, sobre as paixões da adolescência. O youtuber Fred, do canal Desimpedidos, então, revelou que até hoje tem crush em uma atriz.

Foi a médica Amanda Meirelles que começou a discussão, e perguntou para os colegas quais eram as paixonites deles. “Eu tinha pela Vivi, de Chiquititas. Sigo ela no Instagram até hoje, Renata Del Bianco. Mas acho que ela é casada hoje”, revelou o influenciador.

“Eu tinha pelo Mosca”, disse a médica. A professora de educação física Larissa Santos, affair de Fred, aproveitou para brincar: “Já pensou se ela não fosse casada?”. “Ah moleque, tá ligado”, disse o youtuber, zuando. Rindo bastante, Amanda ainda brinca com a personal trainer: “Não seja ciumenta assim”.

Larissa não perdeu tempo e também fez questão de falar sobre quem foi sua paixão durante a adolescência. A personal trainer revelou que gostava de Felipe Dylon. Sucesso dos anos 2000, o cantor ficou conhecido pelo hit “Musa do Verão”.

Formação do paredão

Tadeu Schmidt comandou a formação do quinto paredão do BBB 23. Nesta semana, o paredão começou a ser formado ainda durante a prova do líder de resistência. A dinâmica teve consequências e uma delas era ir para o paredão. Assim, Fred foi quem sorteou o pergaminho do paredão e foi o primeiro brother a ir para a berlinda.

O líder Cezar Black decidiu colocar Ricardo direto no paredão. Depois, na votação aberta, Cristian foi o mais votado da casa, com 10 votos. Na sequência, Fred teve o poder do contragolpe e puxou Domitila para o paredão. Por fim, Fred, Cristian e Domitila disputaram a prova bate-volta, que foi de sorte, e a modelo conseguiu escapar da berlinda. Agora, Cristian, Fred e Ricardo disputam a preferência do público para seguir no jogo.