BBB 23: Cristian, Fred e Ricardo disputam o quinto paredão

Cristian, Fred e Ricardo encaram o paredão do BBB 23 e a eliminação de um deles será na próxima terça-feira, 21

Na noite deste domingo, 19, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do quinto paredão da temporada do BBB 23, da Globo. Cristian, Fred e Ricardo foram os emparedados da semana e um deles vai sair do jogo na próxima terça-feira, 21. Saiba como foi a formação do paredão :

Nesta semana, o paredão começou a ser formado ainda durante a prova do líder de resistência. A dinâmica teve consequências e uma delas era ir para o paredão. Assim, Fred foi quem sorteou o cone do paredão e foi emparedado.

Neste domingo, o anjo Ricardo deu o colar da imunidade para MC Guimê. Logo depois, o líder Cezar Black decidiu colocar Ricardo direto no paredão. “Meu voto hoje vai no Ricardo. Eu fiquei muito magoado com a atitude dele de me colocar no Monstro, me magoou muito”, disse ele.

Logo depois, Cristian usou o Poder Curinga da Semana e escolheu um participante para não votar nesta semana. Ele escolheu Fred Nicácio para ficar sem dar o seu voto. Então, a casa fez a votação aberta na sala – lembrando que Cara de Sapato também não votou por causa da consequência da prova do líder. O mais votado foi Cristian, com 10 votos. Na sequência, Fred teve o poder do contragolpe e puxou Domitila para o paredão.

Por fim, Fred, Cristian e Domitila disputaram a prova bate-volta, que foi de sorte, e Domitila conseguiu escapar da berlinda.

Saiba quem votou em quem no quinto paredão do BBB 23:

Marvvila votou no cristian

MC Guimê votou no Fred Nicácio

Amanda votou em Fred Nicácio

Larissa votou no Cristian

Key Alves votou no Cristian

Ricardo votou no Cristian

Cristian votou no Fred Nicácio

Bruna Griphao votou no Fred Nicácio

Gustavo votou no Cristian

Domitila votou em Cristian

Sarah votou no Cristian

Aline votou no Cristian

Gabriel votou no Cristian

Fred votou no Cristian