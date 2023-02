BBB23: Fred Desimpedidos se irrita e detona aliada, revoltando sister: ‘Não fala assim dela’

Youtuber Fred, do canal Desimpedidos, perde a linha com aliada dentro do BBB23 e deixa sister revoltada

Na manhã desta quarta-feira, 15, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, acabou perdendo a paciência com a postura da atriz Bruna Griphao dentro do Quarto Deserto, especialmente pela forma como a famosa toma o espaço só para si mesma.

O influenciador de esportes se irritou bastante com a forma como a loira peca em sua organização pessoal, usando mais armários do que os outros confinados que se acomodam no Quarto Deserto. “Devia ter uma prova entre os quartos, e quem perdesse fica com a Bruna”, criticou o brother.

“Tadinha. Não fala assim dela”, rebateu a professora de educação física Larissa Santos, affair do youtuber e principal aliada de Bruna Griphao dentro da casa mais vigiada do país. “Olha o espaço que ela ocupa, aqui [no armário]. Ela meteu o pé na hora de fazer as trocas”, completou Fred.

BBB 23: Key Alves conta segredo íntimo para Gustavo Cowboy no quarto do líder

A sister Key Alves pegou os telespectadores de surpresa na madrugada desta quarta-feira, 15, ao revelar para Gustavo um detalhe inédito de sua intimidade. Enquanto os dois estavam sozinhos no Quarto do Líder, a sister fez uma revelação surpreendente.

"Lembrei de um segredo, nem minha família sabe", começou ela. O fortão, então, lembrou que todo mundo estava assistindo e agora saberia o que ela pretende contar. "Agora vai saber", disse ele. Só que a sister ficou com receio. "Não vou falar, tem muita gente assistindo...", disse. Gustavo tentou arrancar o segredo da sister. "Não é coisa que você já aprontou com outro cara não, né?", questionou ele. Key Alves, então, contou a verdade. "Vou falar, não tem que ter vergonha. Eu já peguei mulher, ninguém sabia. Falava pra todo mundo que não. Agora todo mundo já sabe que eu peguei", falou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!