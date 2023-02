BBB23: Fred Desimpedidos reclama de bronca de Tadeu no ao vivo

Youtuber Fred Desimpedidos levou bronca do apresentador do BBB23 no Jogo da Discórdia

O youtuber Fred, do canal Desimpedidos, mostrou que ficou indignado por ter levado uma bronca ao vivo durante o Jogo da Discórdia do apresentador do Big Brother Brasil 23Tadeu Schmidt. O puxão de orelha aconteceu pois o confinado tentou burlar uma das regras da dinâmica.

Ao perguntar para a Miss Alemanha Domitila Barros qual consequência ela preferia levar na dinâmica, Tadeu interrompeu e disse que Fred deveria escolher o desafio, não quem levava a prenda. “E eu lembro que quem escolhe a consequência é quem quer falar as verdades, não é quem está sofrendo, ouvindo as verdades e vai sofrer as consequências. Não é para ser bonzinho, é para aplicar as consequências”, disse o ex-Fantástico.

Em uma conversa com aliados no Quarto Deserto, Fred lamentou ter levado a bronca no ao vivo. “Tomei dura do Tadeu”, começou o youtuber, enquanto falava com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley. “O que ele falou?”, perguntou.

“'Não é para ser bonzinho'. Mas é de mim, mano. Realmente, lá [no Jogo da Discórdia], eu tenho que buscar um negócio que eu não sou, que eu não tenho. E que pode custar para a galera que assiste, mas não consigo ser diferente disso. Ter que ficar buscando treta com os outros... Com o Cris, eu tinha um problema de fato, tinha argumento. Com a Domitila eu até tenho também, só que não gosto de ficar dando porrada”, explicou o youtuber.

“Não tenho uma treta direta, é muito por causa dos outros e ela fica falando desse negócio de 'perseguição'. No meu caso, não é. É só critério mesmo. No meu ranking de convivência, ela está em último. Mas parece ser [perseguição] mesmo. Porque toda vez fico chamando ela, mas se ela começar a votar só em mim, começar só a me chamar, não tem problema nenhum, também. E é a minha estratégia, né? Fugir dos Paredões, e, lá na frente, a gente vê qual que é”, completou o brother.

BBB 23: Amanda diz que vai expor Key Alves e Cezar após ouvir conversa dos brothers

Atrás da porta do Quarto Deserto, Amanda e Cara de Sapato conseguiram ouvir conversa de Key Alves e Cezar Black sobre uma aliada deles na casa do BBB 23. O lutador de MMA chegou a propor uma reunião com os parceiros no jogo. Larissa incentivou Amanda a expor que escutou os brothers falando de Domitila.

"Vai chegar um momento, Amanda, que tu vai pegar e falar, porque tu que escutou", disse a professora de Educação Física. "Talvez eu fale amanhã. Talvez fale para ela, pra Domi", respondeu Amanda. Ricardo também encorajou: "Fala pra Domi, fala agora".

"Eu vou falar pra ela", disse Amanda. "Eles vão flagrar que Black e Key estão juntos falando dos dois", comentou Larissa, que durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 27, também expôs as vezes que Key falou de Fred Nicácio pelas costas para o Quarto Deserto.

Na conversa que Amanda e Cara de Sapato ouviram, Cezar desabafou com Key Alves sobre a sister. "O problema todo é ela não dizer o que tem contra mim. A gente já tinha passado essa página", reclamou o enfermeiro no banheiro.

