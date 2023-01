BBB23: Fala de Gabriel sobre o cabelo de brother gera revolta: "Repugnante"

Fala de Gabriel sobre o cabelo de Bruno viraliza nas redes sociais e deixa o brother em maus lençóis; veja

O modelo Gabriel Tavares está sendo detonado nas redes sociais após um vídeo no qual ele fez comentários ofensivos sobre o cabelo de Bruno viralizar nesta segunda-feira, 30.

No diálogo, ele coloca a mão no cabelo do colega de confinamento. “Caraca, passa a mão no cabelo do Bruno… duro”, dispara ele sem o menor constrangimento.

O brother tenta se defender e retira a mão de Gabriel. “É o gel, menino”, diz ele. Não satisfeito, Gabriel segue criticando o cabelo do atendente de farmácia. “Parece o carpete da grama ali!”, diz.

Nas redes sociais, o público está fazendo duras críticas contra o brother. "Meu Deus do céu, ele doido pra gabaritar o código penal", disse um. "Esse menino é repugnante", disse outro. "Boninho realmente foi no limbo de Chernobyl buscar o Gabriel Flop pra essa edição, não é possível!", disse outro.

Veja a cena:

🚨VEJA: Momento em que Gabriel Fop diz que o cabelo de Bruno Gaga é duro e compara com carpete #BBB23



pic.twitter.com/XUcyjzusTr — CHOQUEI (@choquei) January 30, 2023

BBB 23: Cezar Black, Gabriel e Domitila Barros estão no segundo paredão

Nesta semana, Amanda e Fred Nicácio estão imunes . Amanda conquistou a imunidade ao vencer a Prova do Líder junto com Antonio Cara de Sapato Jr. Como ele ficou com a liderança, ela ganhou uma imunidade. Enquanto isso, Fred Nicácio está imune por causa do quarto secreto, que ele enfrentou contra Marília e voltou para a casa.

Para começar a formação do paredão, o anjo Ricardo deu a imunidade para Tina. “No início, a gente teve alguns atritos e aos poucos fomos nos conectando. Na prova, ela me deu muita força e a troca foi muito importante. Esse aqui é dela, ela merece muito nesse momento”, disse ele ao justificar sua decisão.