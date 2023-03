BBB23: Ex-BBB Paula reage a beijo de Ricardo e Sarah Aline

Paula também respondeu sobre encontro quente com o brother fora da casa

A ex-sister, Paula, não saia dos pensamentos de Ricardo desde que ela saiu da casa do BBB 23. O biomédico já se declarou diversas vezes se dizendo apaixonado pela colega de profissão. A recíproca é verdadeira, já que a paraense também falou bastante do parceiro de confinamento, prometendo até encontros quentes aqui fora.

Mas nesta quarta-feira, 9, rolou um beijão entre o biomédico Ricardo Alface e a psicóloga Sarah Aline,que movimentou as redes sociais. Em entrevista ao gshow, a ex-bbb comenta o que achou do beijo de alface com a sister

"Eu e o Alface [Ricardo], a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento, a gente não falou assim 'me espera', 'lá fora a gente se encontra', a gente não falou nada disso. (...) Inclusive deve ter sido maravilhoso [o beijo]".

A biomédica acredita que Ricardo e a psicóloga se envolveram por causa do acolhimento de Sarah com o brother: "O jogo lá dentro é muito intenso, tem carência sim. Ele se desfazendo do grupo, indo para o outro quarto, a Sarah sendo uma mulher muito forte, muito acolhedora, rola muita coisa".

Paula ainda revelou que não sentiu ciúmes do possível affair ao ver a cena, e fez um trocadilho com o apelido do brother: "É aquela história: pega a salada, já tem o alface, aí você coloca um tomate, coloca uma cerejinha e vai fazendo. Igual de um limão faz uma limonada. Então, pelo contrário, até acho legal porque os dois cuidam um do outro e a gente vê se eles conseguem ir mais longe nesse jogo".

A ex-sister não sabe dizer se vai ficar com ricardo: "Vai depender da nossa conversa, porque a gente vai se encontrar, a gente vai conversar, porque acima de tudo eu e o Alface nós somos amigos, eu sou amiga da irmã dele. A nossa relação é muito incrível".

No entanto, Paula não está "na pista" por enquanto. A ex-BBB diz que não ficou com ninguém desde que saiu do Big Brother.