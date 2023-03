BBB23: Irmã de Ricardo fala sobre beijão do brother em Sarah Aline

Renata Camargo, irmã de Ricardo Alface, comenta sobre pegação do biomédico no BBB 23

Nesta quarta-feira, 9, o beijão entre o biomédico Ricardo Alface e a psicóloga Sarah Aline no Big Brother Brasil 23, fez com que até a irmã do brother, Renata Camargo, se pronunciasse sobre o assunto em suas redes sociais.

“Ficamos bem surpresos… não esperávamos!”, começou a irmã do brother, falando sobre a reação que a família teve. Ela ainda falou que é amiga da biomédica e ex-sister Paula Freitas, antigo romance do irmão dentro da casa mais vigiada do país, e por isso ficou tão surpresa.

“Mantenho contato com a Paula diariamente. Aqui fora só saberemos [o que vai acontecer entre os dois] quando ele sair”, completou Renata. Mesmo com a saída de Paula do BBB 23, Ricardo sempre comentava sobre a sister e insistia que iria procurar ela aqui fora.

Segura esse beijão, Brasil! Sarah e Ricardo Alface deram o maior beijão no meio da festa nesta madrugada na casa do #BBB23! O gatilho não pode parar… (📹 @globoplay) pic.twitter.com/zO3RL7ZPOk — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 9, 2023

Fãs pedem revisão de prova vencida por Fred após suposta fraude

Uma reviravolta está ganhando força nas redes sociais nesta quinta-feira, 9. É que após vencer a disputa e levar um carro zero para casa, o jornalista Fred está sendo acusado de ter trapaceado na prova que rolou no Quarto Branco do BBB23.

Em vídeos que estão circulando, o brother é flagrado retirando algo do bolso e mastigando. Pelas regras da prova, não é permitido comer durante a disputa, já que isso seria um tipo de vantagem indevida. "O Fred está comendo na prova de resistência! ABSURDO, ele parece ter levado algo escondido pra prova", escreveu um internauta.