BBB23: Equipe de Bruno Gaga repudia comentários ofensivos de Gabriel: "Inadmíssivel"

Equipe de Bruno Gaga se pronuncia após brother ser humilhado pelo segundo dia seguinte pelo modelo

A equipe do brother Bruno Gaga repudiou os comentários de Gabriel realizados no BBB23 sobre a aparência do atendente de farmácia. Na tarde desta terça-feira, 31, ele voltou a ser ofensivo.

"Amizade não deveria ser sinônimo de carinho, afeto e suporte? É o segundo dia consecutivo que Bruno recebe comentários racistas e gordofóbicos vindos diretamente de Gabriel", afirmaram em um comunicado nas redes sociais.

"Dessa vez, em um momento na piscina, o participante destilou preconceito em cima da nossa estrela, que claramente fica desconfortável com tais “brincadeiras”', disse a equipe que considerou a situação "inadmissível".

Eles reiteraram que Gabriel não fez uma "piada". "É inadmissível aceitar as situações de gordofobia e racismo que estamos presenciando em rede nacional como uma piada", afirmaram.

Veja os vídeos das declarações abaixo:

Gabriel Fop: "E o Bruno que parece o Garfield de tão gordo?" #BBB23pic.twitter.com/H6XIvXwuru — Tracklist (@tracklist) January 31, 2023

gabriel fop falando pela segunda vez que o cabelo do bruno gaga parece grama sintética#BBB23pic.twitter.com/OzNpdIC70I — 📁 (@charIiecarter) January 31, 2023

AS DECLARAÇÕES

Completamente despreocupado com a berlinda que enfrenta, o modelo Gabriel Tavares causou um alvoroço na internet ao fazer mais uma piadinha ofensiva durante o confinamento do Big Brother Brasil 23, nesta terça-feira, 13.

Novamente, o alvo da frase ofensiva foi o brother Bruno. Mesmo estando emparedado, ele continua mostrando que não tem filtro para o que pode ser considerado errado de falar para outras pessoas. Enquanto conversava com outros participantes do reality show na piscina, ele comentou sobre o corpo do colega.

“E o Bruno, que parece o Garfield, de tão gordo?”, falou o modelo, com a atriz Bruna Griphao olhando e rindo, chegando a concordar com a “piada” de seu ex-affair: “Motivo de voto!”, ironizou a famosa, logo em seguida.