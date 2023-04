BBB23: Domitila se desespera com ida ao Paredão: “Única sobrevivente”

Emparedada, Domitila Barros revela preocupação e segura o choro ao desabafar sobre possível eliminação do BBB23

Na reta final do BBB23, DomitilaBarros (38) não conseguiu se safar do paredão e enfrenta a berlinda ao lado das sisters do Deserto Larissa (23) e Amanda (32). Preocupada com uma possível eliminação, a Miss Alemanha precisou conter as lágrimas ao desabafar com o público do reality durante o seu Raio-X desta segunda-feira, 17.

Visivelmente impactada, a ativista surgiu com a voz embargada e os olhos lacrimejando no vídeo diário: "Se eu não me engano, eu já estou aqui há 94 dias. Ontem a Sarinha saiu, sou a única sobrevivente do Quarto Fundo do Mar. Estou muito triste com esse Paredão. Não sei o que poderia ter feito de melhor”, Domitila abriu o coração.

A sister ainda se desesperou ao relembrar a eliminação de Sarah Aline (25), na noite anterior: “Eu vi Sarinha se esforçar, fazendo tudo, e não foi o suficiente. Isso me deixa muito preocupada em como está esse Paredão para mim”, e continuou: “A única coisa que eu posso dizer é pedir muito para quem até aqui não soltou a minha mão, não soltar agora", Domitila pediu.

Para finalizar o recado ao público, Domitila fez um apelo: “Vocês precisam, por favor, votar muito. Não adianta só querer que eu fique. Tem que votar. Espero que ainda tenha alguém que goste de mim, dos meus acertos, e votem. Peçam para todo mundo votar, porque amanhã vai decidir", a sister concluiu.

Amanda, Domitila e Larissa disputam o 16º paredão Na reta final do BBB 23:

A noite do último domingo, 16, foi intensa para os confinados do BBB23. Na reta final do reality show, os brothers assistiram a eliminação de Sarah Aline e uma nova prova do líder. Além disso, eles também formaram o 16º paredão da temporada, que é disputado por Amanda, Domitila Barros e Larissa. Entenda como aconteceram as indicações!