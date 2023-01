BBB23: Como assim? Fred tem crise de choro ao ver pacote de biscoito de polvilho

Fred tem crise de choro e precisa ser consolado pelos brothers no BBB23; veja

O influenciador Fred teve uma crise de choro no BBB23 na tarde desta sexta-feira (20) durante as compras. É que ele viu um biscoito de polvilho e foi às lágrimas.

O motivo? Esse é o item favorito do filho, Cris. Ele não se conteve ao ver o alimento à venda e caiu em lágrimas. Rapidamente os brothers consolaram o rapaz.

Ao final, rolou até um brinde improvisado com um pacote do biscoito. Nas redes sociais, o público reagiu ao momento e também se mostrou emocionado. "Fred está chorando com saudades de seu Gudugo, ao ver o polvilho que o filho mais adora", disse um. "Que momento lindo, esse é pai de verdade", disse outro.

Cris é fruto do relacionamento do influenciador com Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Veja:

fred caiu no choro ao ver biscoito polvilho no mercado porque o gudugo gosta 😭 os melhores consolando ele #bbb23pic.twitter.com/VCTX84DyWZ — central fred boco roso (@byorderpeaky) January 20, 2023

Fred está chorando com saudades de seu Gudugo, ao ver o polvilho que o filho mais adora. pic.twitter.com/iz9ao49f3h — 𝓔𝓾 🤍 (@Eu_simplesment) January 20, 2023

BBB 23: Líderes, Bruna Griphao e Larissa definem dupla que vão indicar ao paredão

A dupla Bruna Griphao (23) e Larissa (24) são as líderes da semana do BBB 23 e ao inaugurarem o Quarto do Líder, na madrugada desta sexta-feira, 20, as duas chamaram os convidados do VIP para conhecerem o espaço.

Com o acesso à central de controle, através do Espia BBB, as sisters conseguiram assistir conversa dos demais participantes da casa mais vigiada do Brasil no Quarto Fundo do Mar. Cezar e Sarah Aline bateram um longo papo sobre aliados no jogo. "Já vi que eles estão juntos", analisou a atriz.

Pouco tempo depois, após ouvir conversa de Gustavo, Key Alves, Cristian e Marília, Bruna definiu a dupla que quer indicar no primeiro paredão do programa. "Eu vou no Caubói e na Key. Meu plano é ir neles, jogar eles para o paredão. E na hora falar: 'Eu não ia, falei que gostava de você, não estava mentindo. Eu ouvi vocês falando isso, isso e isso, e meu voto hoje é em vocês'", afirmou.