BBB23: Bruna Griphao se estressa ao pensar em encontro com ex-affairs

Atriz Bruna Griphao imagina como será o encontro com ex-brothers quando estiver fora do BBB 23

Nesta quarta-feira, 29, a atriz Bruna Griphao mostrou que não está tão animada para reencontrar alguns rostos fora da casa do Big Brother Brasil 23. A professora de educação física Larissa Santos fez sua principal aliada pensar sobre como será reencontrar alguns de seus affairs quando sair do reality, se referindo ao modelo Gabriel Fop e ao ator Gabriel Santana, que saiu na última terça-feira, 28.

Tudo começou quando a atriz confessou que estava com saudade do ator do Mosca de Chiquititas. “Queria tanto o Gabriel aqui, agora assim, só para ficar de resenha, sabe? Gabrielzinho”, lamentou a famosa sobre a ausência do possível affair dentro da casa mais vigiada do país.

“Daqui a quatro semanas vocês vão estar juntos”, disse Larissa, tentando consolar a colega. A professora de educação física ainda teorizou sobre o dia que o encontro com os dois ex-brothers acontecer. “Isso aí esquece”, brincou Bruna, pedindo para deixar o assunto de lado. “Não falei nada”, respondeu Larissa. “Mas eu já sei, me irrita”, continuou a atriz.

Marvvila leva três punições em tempo recorde

A cantora Marvvila tomou três punições somente na manhã desta quarta-feira, 29. Após ser advertida por encostar no Big Fone duas vezes, ela foi punida e perdeu estalecas enquanto tomava sol com os aliados do Quarto Fundo do Mar. A advertência ocorreu porque a artista estava deitada na grama e depilando. Domitila, então, comentou sobre a situação da colega: "A Marvvila vai sair com zero estalecas hoje". Fred Nicácio brincou: "Tento te ajudar, mas você não se ajuda!".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!