BBB23: Bruna Griphao chora e reconhece que relacionamento com Gabriel não é saudável

Atriz Bruna Griphao chora em conversa com Paula e diz que não pode nem ser amiga de Gabriel no momento

A atriz Bruna Griphao (23) acabou chorando nesta segunda-feira, 23. Durante uma conversa com a sister Paula Freitas, antes de ir ao cinema, a biomédica disse que Gabriel continuará sendo o segundo lugar de seu pódium, e que não vai “chutar cachorro morto”, fazendo uma referência ao fato de o modelo e atriz terem levado uma bronca do apresentador de Big Brother Brasil 23, Tadeu Schmidt.

No último domingo, 22, antes da formação do primeiro paredão do reality show, Tadeu decidiu mandar um recado ao casal, fazendo um alerta sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. “‘Vocês são um casal muito chato" e "'Vocês dois são tóxicos". "Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados”, disse o jornalista.

“Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'; Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'", exemplificou ele. "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês”, completou.

Durante a conversa com Paula, Bruna disse, chorando bastante, que queria ser amiga de Gabriel no momento, mas não pode. A atriz também reconheceu que o relacionamento dela com o modelo era tóxico.