BBB23: Bruna comemora após eliminação de Gabriel: “Muito feliz”

Bruna Griphao celebra sua estadia no BBB23 e se pronuncia sobre eliminação de Gabriel Santana

Bruna Griphao (24) está radiante com a sua estadia na casa mais vigiada do Brasil! Na manhã desta quarta-feira, 29, a atriz usou seu Raio-X para celebrar sua vitória com Aline Wirley (41) na última berlinda, além de se pronunciar sobre a eliminação de Gabriel Santana (23), um de seus grandes aliados no BBB 23.

"Fiquei! Estou muito feliz que eu e mami ficamos. É uma sensação muito louca voltar do Paredão. Queria muito, muito, muito agradecer todo mundo que votou, que foi lá, tirou um tempinho e fez a gente ficar na casa. É muito importante para a gente estar aqui. Seguimos forte, jogando", a loira iniciou o vídeo comemorando.

Amiga dos dois emparedados, a atriz tomou a difícil decisão de pedir torcida para Aline Wirley, sua companheira no ‘Quarto Deserto'. Mesmo assim, Bruna se mostrou frustrada com a saída do ator, com quem quase viveu um romance: “Estou muito feliz, mas, ao mesmo tempo, é estranho não ter mais o Gabriel na casa”, abriu o jogo.

Para finalizar o discurso, a loira contou que está aliviada depois de ouvir o apresentador do programa rasgar elogios para Gabriel Santana durante a eliminação: “Mas tenho certeza que ele está muito bem lá fora, principalmente depois do discurso do Tadeu", confessou e concluiu seu vídeo diário.

