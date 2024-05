Alvo de críticas, Rafa Kalimann encara opinião dividida do público desde o BBB 20

A trajetória de Rafa Kalimann desde a participação no BBBB 20 não tem sido fácil para ela. Sempre alvo de críticas, a atriz precisa encarar de frente a opinião pública

O namorado de Rafa Kalimann (31), o ator e diretor Allan Souza Lima (38), resolveu se pronunciar sobre os boatos de que a amada estaria em atritos com o elenco e a produção de Família é Tudo, trama da TV Globo. Neste sábado, 25, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, ele enalteceu a dedicação da atriz em sua estreia em novelas. Mas não é a primeira vez que a artista e ex-BBB enfrenta boatos e críticas.

A mais recente delas, foi sobre a atuação como a vilã Jéssica, exatamente neste mesmo folhetim. Ao longo de sua trajetória, após participação no Big Brother Brasil 20, Kalimann já passou por duras situações e a CARAS Brasil relembra a seguir.

Na última quarta-feira, 22, a atriz recebeu uma nota baixa de uma colunista do jornal O Globo sobre a atuação em Família É Tudo. A jornalista ressaltou que como a artista está iniciando na dramaturgia, ela deveria ter ficado com um papel menor na história da novela das sete.

Logo depois, a influenciadora apareceu lendo um trecho de um livro na web e alguns fãs apontaram que a mensagem poderia ser uma indireta aos críticos. "Não sei viver uma vida sem significado. Minha maior missão nesse mundo era comigo. E que de nada valia uma vida sem a beleza de viver o que eu amava", disse ela, com a obra em mãos.

TRABALHO NA ÁFRICA

Quando ainda estava confinada no BBB, a influenciadora digital contou que se ganhasse o prêmio de R$ 1,5 milhão, usaria em projetos voluntários realizados na África, há mais de sete anos. Apesar de ser um trabalho para fazer o bem, ela foi criticada por usar das missões como marketing próprio, duvidando das reais intenções por trás das ações.

Na época, a mãe dela, Genilda Fernandes, rebateu as críticas: "Não é legal para a família ver esses ataques, Rafa sempre se dedicou muito na África. E criticar alguém por fazer ação do bem é um mal que não convém. Rafa sempre foi sonhadora, sempre lutou e batalhou pelos seus sonhos. Minha filha conseguiu mostrar no programa a pessoa incrível que ela é. Ela merece vencer não só pelo que ela é e, sim, pelo que sempre lutou", disse ela ao jornal carioca Extra.

Rafa Kalimann em ação voluntária na África - Reprodução/Instagram

ESTÉTICA

Em 2022, Kalimann sofreu diversas críticas sobre o tamanho de sua testa. A influenciadora sempre procurou não se manifestar a respeito do assunto para não dar “palco para haters”. No entanto, ela acabou perdendo a paciência e soltou o verbo ao declarar já ter sofrido muito por causa da atitude tóxica das pessoas. “Já foi lugar de dor”, destacou ela, por meio dos stories do Instagram, mostrando diversos comentários negativos recebidos em uma live.

Já em fevereiro de 2023, a artista decidiu rebater as críticas que recebeu dos internautas após compartilhar um vídeo no Instagram, onde aparece dublando um áudio que diz, em tom de brincadeira, não se importar com a opinião alheia. O registro acabou rendendo uma série de comentários negativos.

"Mas gente, isso é uma brincadeira. Por que vocês se doem por coisas que eram só para ser leves? (que pelo menos eram, até a internet ir ficando tão chata). Se eu posto qualquer coisa mais descontraída, vem vocês me falar um monte, se torna uma questão (...) Às vezes, eu só quero rir de algo junto com vocês. Vou perdendo isso por preguiça de lidar com pessoas assim”, desabafou.

“Esse vídeo poderia ser mesmo muito real. Só pela quantidade de gente aqui nesses comentários criticando minha aparência, por exemplo, eu teria motivo pra falar. No entanto, é uma brincadeira de dublagem e vocês que nem recebem essas críticas, se doem. Será que é porque vocês queriam que me doessem as críticas?", emendou.

TRABALHO COMO APRESENTORA

Rafa Kalimann admitiu, durante o podcast Poccast, em agosto de 2023, que fazer o programa Casa Kalimann, no Globoplay, foi "traumático" em sua vida, e classificou a atração como "um surto". Ela contou que após o BBB, tinha sido contratada pela Globo para ser atriz, mas pouco tempo depois surgiram com a ideia do programa, e aceitou.

"Tiveram uma reunião e eles apresentaram [o projeto e disseram] 'você vai apresentar'. Falei 'tá bom. Sei [apresentar], não sei. Vou? Vou, porque não sou boba'. Acho assim, tem essa oportunidade na sua frente, você acha que isso vai te agregar de alguma maneira, vai te dar experiência (...) Se vai dar certo ou não, você só vai saber se fizer. Se eu tivesse recusado, teria me arrependido muito. Aprendi muito ali, descobri novos caminhos, conheci várias pessoas que são incríveis e me ajudam muito nesse processo (como atriz)", disse.

Kalimann confessou que entrou em depressão após o fim da atração, devido à enxurrada de críticas negativas recebidas da imprensa e nas redes sociais. Ela salientou que na ocasião não sabia ler teleprompter, falar com ponto eletrônico no ouvido, tampouco compreender o roteiro do programa, que ela classificou como "difícil", assim como toda a atração.

"Tinham coisas que eu fazia e também não entendia, mas falava vou fazer porque a gente tem que ter a humildade de falar: essas pessoas (a produção]) sabem o que estão fazendo. Tenho certeza que dei tudo o que pude, dedicação, disciplina, o que me cabia. A condição que tinha de entregar naquele momento era aquela, e eu dei o meu máximo. Então foi muito bom viver essa experiência, mas o pós-programa foi muito traumático. Buguei, entrei em depressão, foi muito ruim, porque virei motivo de chacota. Levei (toda a culpa) sozinha, e doeu muito", declarou.

FOTOS SENSUAIS

Não parou por aí! Em outubro de 2023, Kalimann dividiu opiniões na web ao compartilhar fotos esbanjando beleza e sensualidade em um banheiro luxuoso. Nos cliques, a ex-BBB aparece seminua, usando uma calcinha preta e "escondendo" os seios com as mãos. A influenciadora ainda ostentou o corpo sarado e a cintura fina.

Nos comentários, Rafa recebeu elogios de famosas, como Juliette Freire. "Linda, chique, gostosa", disparou a cantora e campeã do BBB 21. "Que isso?", perguntou Fernanda Gentil. A apresentadora também recebeu críticas.

"Para que essa exposição?", perguntou uma internauta. "Não gostou? Deixa de seguir, bloqueia e segue o baile. Só não enche o saco", aconselhou outra. "Sempre mulheres. Que triste isso, cara. Vão viver, ajudar alguém, fazer algo produtivo. Parem de ficar criticando os outros", pediu uma.