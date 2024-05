Com 2 meses de gestação, Viih Tube mostra evolução de barriga da gravidez

Após revelar o nome de seu segundo filho com Eliezer, Viih Tube mostra evolução de sua barriga após dois meses de gestação; confira!

A influenciadora digital Viih Tube não esconde sua felicidade de estar grávida de seu segundo filho com Eliezer. Após revelar que o nome do pequeno será Ravi, a ex-BBB mostrou a evolução da sua barriga após dois meses de gestação.

Nos stories do perfil oficial do bebê, que sequer nasceu, mas já tem uma conta nas redes sociais, Viih compartilhou um antes de depois de seu ventre para seus seguidores. Primeiro, ela mostrou sua barriga com 5 semanas de gravidez, quando sequer era aparente que ela estava esperando um bebê.

Em seguida, a ex-sister apareceu na mesma posição, desta vez um mês depois. A mãe da pequena Lua Di Felice mostrou que já teve uma evolução significativa no crescimento de Ravi, que começa a mostrar sinais no ventre da mãe.

O anúncio da segunda gravidez da youtuber aconteceu no Mais Você, de Ana Maria Braga. O chá revelação do bebê foi no Dia das Mães e aconteceu em um buffet de luxo em São Paulo.

Confira:

Viih Tube e Eliezer revelam nome de seu filho com a ajuda de Lua

Mais cedo neste sábado, Viih Tube e Eliezer acabaram com o suspense e revelaram como se chamará o seu segundo herdeiro. Com a ajuda da primogênita, Lua Di Felice, de um ano, eles disseram com será o nome do bebê.

Em um vídeo postado na rede social, os ex-BBBs fizeram o anúncio com uma brincadeira divertida. Com os personagens de sua marca segurando balões com os possíveis nomes, o casal foi estourando as bexigas até restar apenas a com o nome do bebê.

"E o nome do nosso filho é…", fizeram a suspense até revelarem ao final do vídeo que o segundo filho deles se chamará Ravi. O nome do menino significa Sol, em complemento do nome de sua irmã mais velha, Lua.