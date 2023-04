BBB23: Após ser expulso do Deserto, Cezar dorme na área externa da casa

Cezar Black tira um cochilo no sofá do BBB23 depois de ter a cama ‘roubada’ e ser 'expulso' por sisters do Quarto Deserto

Cezar Black (34) pode ter ganhado a Anjo da semana do BBB23 neste sábado, 8, mas em contrapartida, perdeu a amizade de suas novas colegas de quarto, as sisters do Deserto. O enfermeiro, que se mudou recentemente para o cômodo, foi ‘expulso’ e teve que dormir na área externa da casa durante a tarde.

Tudo começou quando Black decidiu indicar Aline Wirley (41) e Amanda (32) para o castigo do monstro, que na verdade é uma ida para a berlinda. As sister do Deserto ficaram indignadas com a escolha do enfermeiro, já que elas a acolheram no quarto depois que ele teve uma intriga com seus aliados do Fundo do Mar.

Revoltada com a decisão de Black, Larissa (23) pediu para que o brother deixasse o cômodo. Cezar ficou revoltado e até se dispôs a sair do Quarto. Mas depois de ver que teve a sua cama ‘roubada’ por Bruna Griphao (24), ele bateu o pé em uma conversa com Fred Nicácio (35) e disse que continuaria a dormir entre seus novos desafetos.

Mas durante a tarde, o brother ficou cansado das intrigas e decidiu tirar um cochilo. Como suas rivais estavam no Quarto Deserto, ele decidiu não confrontá-las e não encontrou outra alternativa se não dormir no sofá da área externa da casa mais vigiada do Brasil, deitado entre as almofadas do móvel.

Sem quarto, sem aliados e sem cama, Cezar Black dorme na varanda. #BBB23pic.twitter.com/GYkU7ae7lP — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 8, 2023

Larissa justifica ‘expulsão’ de Cezar Black

Mais cedo, Larissa justificou o motivo pelo qual pediu para Cezar Black deixar o Quarto deserto: “É só nesse quesito mesmo, porque como a gente fala muito de jogo, e você bota as duas meninas no Paredão… Sabe? A gente vai ter que cada vez à noite sair para conversar”, ela explicou e Cezar disse que se dispõe a deixar o cômodo.