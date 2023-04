BBB23: Cezar toma decisão drástica após ser expulso do Deserto: “Me disponho”

Após treta no BBB23, Larissa pede para Cezar Black deixar o Quarto Deserto e brother toma decisão

Parece que a estadia de Cezar Black (34) no Quarto Deserto não vai durar muito! Neste sábado, 08, o enfermeiro ganhou a Prova do Anjo no BBB23 e indicou duas de suas novas colegas de quarto, Aline Wirley (41) e Amanda (32) para o Castigo do Monstro. Como resposta, Larissa (24) se revoltou e pediu que ele deixasse o aposento.

Indignado, Cezar foi desabafar com Sarah Aline (25) e disse que estava sendo expulso do Deserto. Larissa ouviu a conversa e decidiu meter a colher, explicando sua decisão: "Ô Black não me leva a mal de eu falar do quarto, eu pedi se você poderia... Não briguei porque a casa é de todo mundo.”, a sister começou a se justificar.

“É só pela questão que a gente sabe que o quarto influencia muito. Eu falei isso pras meninas, querendo ou não, a gente começa a olhar a pessoa com outros olhares... Tá convivendo com a pessoa, dormindo… A gente jamais ia dizer que não. Só que querendo ou não, a gente fala muito de jogo. Mas não, jamais, saia do quarto”, explicou Larissa.

“Mas não, jamais, saia do quarto. É só nesse quesito mesmo, porque como a gente fala muito de jogo, e você bota as duas meninas no Paredão... Sabe? A gente vai ter que cada vez à noite, sair para conversar.", ela concluiu. Avaliando as justificativas, Cezar tomou uma decisão: “Eu me disponho a sair do Quarto”, bateu o martelo, sem revelar se voltaria a dormir no Fundo do Mar.

Eu sou a Sarah nesse momento. Rindo de nervoso pela situação do Cezar Black 😅#TeamSaraline#BBB23

🎥 Reprodução Globoplaypic.twitter.com/SMtsLn6iwK — Sarah Aline 💅🏿 (@saa_aline) April 8, 2023

Larissa perde a paciência com decisão de Cezar Black:

Cezar Black se mudou para o Quarto Deserto após se desentender com seus aliados do Fundo do Mar na última sexta-feira, 9. Mas o brother não parece ter muita afinidade com as novas colegas e decidiu indicá-las para o Castigo do Monstro, o que deixou Larissa transtornada. A educadora física perdeu a paciência e partiu pro ataque.