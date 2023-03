BBB23: Após desentendimento, Bruna Griphao critica atitudes de sister

Muito louco como dói', disse Bruna em conversa com suas aliadas

Após desentendimento com Sarah Aline por conta de um emoji de Pinóquio dado para a psicóloga no queridometro da casa mais vigiada do Brasil, BrunaGriphao comenta com Larissa, Amanda e AlineWirley o que achou do posicionamento da Líder: "É muito louco como dói nas pessoas fazer muito menos do que elas fizeram com você, sabe? É bizarro", diz.

A médica questiona a aliada: "Mas é que as vezes, pra ela, não é muito menos". Bruna Griphao, então, analisa a fala da sister, destacando que Sarah Aline sempre teve um jogo confortável na casa do BBB 23.

"Ninguém nunca falou dela em nada, ninguém nunca deu um emoji ruim pra ela... Até quando colocaram ela no Paredão, o Fred foi avisar ela que ela ia, entendeu? Entendi a reação dela em todos os momentos. Quando ela votou na Mami eu fui uma das poucas pessoas que compreendeu. Mas quando é o contrário...", dispara Bruna Griphao.

Larissa diz para a atriz que Sarah Aline só foi perguntar, e Bruna Griphao defende: "Ela não foi perguntar, ela foi questionar".

Sarah Aline se desentende com Bruna

A líder da semana Sarah Aline ficou incomodada ao perceber que recebeu um emoji de "mentirosa" no queridômetro desta terça-feira, 28. Após os últimos acontecimentos no Jogo Da Discórdia, a psicóloga então questionou se Bruna Griphao tinha sido a pessoa responsável pelo "elogio".

A atriz confirmou que deu "mentirosa" para a sister e explicou a escolha. "Dei. Porque eu achei que ontem na sua justificativa você usou só como justificativa de game e, na verdade, eu não sou a pessoa menos importante pra você na casa", opinou a famosa, que está no paredão após a indicação da líder.

Sarah Aline então rebateu perguntando: "E isso é uma justificativa mentirosa?". A atriz continuou confirmando sua opinião e a psicóloga questionou quem Bruna acha que seria a pessoa menos importante para ela.