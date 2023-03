BBB 23: Sarah Aline se desentende com sister após queridômetro: ''Mentirosa''

Após queridômetro do dia, Sarah Aline se desentende com Bruna Griphao e protagoniza pequena discussão com atriz

A líder da semana Sarah Aline ficou incomodada ao perceber que recebeu um emoji de "mentirosa" no queridômetro desta terça-feira, 28. Após os últimos acontecimentos no Jogo Da Discórdia, a psicóloga então questionou se Bruna Griphao tinha sido a pessoa responsável pelo "elogio".

A atriz confirmou que deu "mentirosa" para a sister e explicou a escolha. "Dei. Porque eu achei que ontem na sua justificativa você usou só como justificativa de game e, na verdade, eu não sou a pessoa menos importante pra você na casa", opinou a famosa, que está no paredão após a indicação da líder.

Sarah Aline então rebateu perguntando: "E isso é uma justificativa mentirosa?". A atriz continuou confirmando sua opinião e a psicóloga questionou quem Bruna acha que seria a pessoa menos importante para ela.

"Não sei, mas eu tinha certeza que não era eu dentro das possibilidades que tinha. A gente sempre teve muita troca", mostrou a atriz sua decepção. As duas continuaram discutindo sobre estratégias de jogo diferentes e Bruna disparou: "Eu achei mentiroso. Da mesma maneira que eu posso te dar o "Pinóquio", você também pode fazer isso, correto?".

Sarah Aline comentou que não estava questionando o motivo da sister: "Eu não estou questionando por que você me deu e o que você deve ou não deve fazer. Muito pelo contrário (...) Ok, eu achei que tinha sido clara. Mas se você não entendeu dessa maneira, você pode achar que foi mentirosa. Só te perguntei".

Sarah Aline não apoia e critica postura de brother: ''Não foi legal''

O clima esquentou na casa do BBB 23 após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27. Logo depois do término da dinâmica, Ricardo e Cezar Black protagonizaram uma discussão que não acabou muito bem. Sarah Aline então aconselhou Alface e não apoiou a postura do affair.

Segundo a psicóloga, o comportamento do biomédico de falar mais alto com o enfermeiro e com Amanda e Aline Wirley pode não ter sido bem vista pelo público. Ele então alegou que foi primeiro atacado por Black, que começou a elevar a voz na conversa.

"Você tem que lembrar da sua trajetória até aqui. No começo do jogo você tinha tido reações que você não gostou, você reconheceu. Você estava lidando com isso. Realmente vi você tentando corrigir a maneira que vocês extrapola na hora da raiva", disse Sarah Aline.

"Agora, vivendo 71 dias e faltando 29 dias, tem certeza que você vai voltar a ter reatividade que você tinha? Eu sei que elas gritaram, apontaram o dedo na sua cara. Mas só lembra da sua trajetória até aqui. É o último gás. Não tô falando que é pra você não ficar indignado, não ter raiva, mas entende que isso pode ser interpretado de qualquer outra maneira? E talvez possa ser interpretado da maneira que realmente foi. E não foi legal te ver, te assistir. Talvez a gente não tenha que conversar sobre isso hoje. Vou falar coisas que você não vai querer ouvir", declarou a líder da semana para o parceiro.

Veja a discussão entre Ricardo e Cezar Black: