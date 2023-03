BBB23: Amanda promete resposta contra brothers que votaram nela

'Não vou facilitar para ninguém', disse Amanda em conversa com as sisters do quarto deserto

Na sala, as sisters do Quarto Deserto conversam sobre o jogo. Amanda fala sobre a possibilidade de ficar sozinha no programa e promete uma reação contra todos os brothers que já votaram nela.

"Eu não coloco ninguém que votou em mim no VIP. Ah, é amigo... Não é amigo. Me quis ver fora do programa, não vai comer filet mignon", afirma a médica.

"Quando começa a ficar sozinha, você começa a se aproximar de outras pessoas. Você vai ficar sozinha aqui?", questiona Larissa, e Amanda responde: "Gente, eu não ligo. E eu não coloco ninguém no VIP. Se eu ficar sozinha aqui, ninguém vai para o VIP além de mim."

"Depende, se você ficar sozinha e eles ficarem só mirando em você, você vai para o Paredão sempre", comenta a professora. "Se ficar uma de nós só, lá eles vão ter que se votar também", acrescenta Bruna Griphao. E Amanda dispara:

"Exatamente. Vão ter que se votar e eu sei que eu vou para o Paredão, beleza. Mas aí vão ter que se votar entre eles, estou nem aí. Não vou facilitar para ninguém."

Marvvila detona comportamento de sisters

Marvvila e Gabriel Santana conversaram sobre o paredão do BBB 23 e ela decidiu animar o amigo, que está na berlinda ao lado de Bruna Griphao e Aline Wirley. A cantora disse para o ator aproveitar os próximos dias e ainda aconselhou o ator a aproveitar o jogo da discórdia desta segunda-feira, 27.

Gabriel falou que estava pensando em falar sobre Larissa. "Tava pensando em falar da Lari. Se ela chegou em um embate tão grande com a Domitila, meteu várias paradas, e não colocou...", disse o ator referindo-se ao fato da sister não ter votado em Domitila Barros e sim em Marvvila na formação do paredão.

A cantora concordou com Gabriel e aproveitou para criticar as atitudes das sisters do Quarto Deserto. "Como que todo mundo ficou falando disso, a Domitila sente que estão se afastando, mas na hora do vamos ver, arrega...", disparou. "Então, não fala nada. Se for pra falar, é pra bater de frente", completou ela.