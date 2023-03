BBB 23: Marvvila detona comportamento de sisters e dispara: "É pra bater de frente"

A cantora Marvvila conversou com Gabriel Santana sobre a formação do paredão do BBB 23 e detonou as sisters do Quarto Deserto

CARAS Digital Publicado em 27/03/2023, às 17h02

Marvvila detona comportamento de sisters - Reprodução/Globo