BBB 23: No paredão, Gabriel Santana revela que cogitou puxar Larissa no contragolpe

Emparedado com Aline Wirley e Bruna Griphao, ator Gabriel Santana explica motivo de não ter puxado Larissa no contragolpe

O ator Gabriel Santana (23) está no décimo primeiro paredão do BBB 23, formado na noite de domingo, 26, e teve a chance de puxar colega de confinamento para a berlinda!

O brother, que foi emparedado por Amanda pelo Poder Curinga, escolheu a cantora Aline Wirley (41) no contragolpe, e ao lado de Bruna Griphao (24), os três disputam a preferência do público na berlinda. Um deles deixará a casa na noite de terça-feira, 28.

Deitado com Marvvila e Sarah Aline no Quarto do Líder, a psicóloga questionou ao brother se ele pensou em puxar Larissa. Ele respondeu que sim.

"Porque tinha só a Larissa e a Mami (Aline) para você votar. E a galera de cá (Quarto Fundo do Mar), né. Se você quisesse, você podia votar. Aí você ficou pensando muito, muito, muito e falou Mami", explicou Sarah.

Vale lembrar que horas antes, Gabriel debateu com seus aliados no jogo sobre voto na professora de Educação Física.

O ator, então, explicou o motivo de ter optado por Aline e não Larissa. "Eu fiquei pensando no que vocês falaram, sobre não ser o momento dela ir. E aí eu pensei: se tem seis pessoas pensando que não é o momento e só eu pensando que é, possivelmente eu estou equivocado. Aí eu falei: vou confiar nos meus amigos e vou aguardar um pouco para ela ir, mas eu queria", confessou.

BBB 23: Após formação do paredão, Ricardo critica Amanda

A formação do décimo primeiro paredão do BBB 23 na noite de domingo, 26, repercutiu na casa do BBB 23 durante a madrugada. O voto de RicardoAlface (30) em Amanda, que foi revelado pelo Dedo-Duro, causou um climão entre os brothers.

Após a formação do paredão, a médica foi para o Quarto Deserto junto com suas aliadas e o biomédico ficou na salada com os integrantes do Fundo do Mar.

"Quer aparecer agora, no final do game? 45 do segundo tempo, quer aparecer para cima de mim, não vai aparecer, não. Oxente!", disparou Ricardo sobre Amanda.

A caminho da cozinha, Cezar questiona sobre quem o biomédico está falando, e ele respondeu: "Amanda. Vai aparecer para cima de mim, não. Nem vou dar moral. Agora vai ser a coitada, a injustiçada. Oxe, cada uma da gota que eu vejo", desabafou.

