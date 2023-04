BBB23: Alface cobra convite de aniversário de Fred: ‘Vai chamar?’

Se reencontrando para final do BBB23, Ricardo Alface cobra convite para festa de aniversário de Fred Desimpedidos

Na noite desta terça-feira, 25, o Big Brother Brasil 23 consagra mais uma campeã na grande final! Além disso, é aniversário do ex-participante, o youtuber e influenciador digital de esportes Fred Desimpedidos. Bem cara de pau, o biomédico Ricardo Alface, que começou como grande aliado do famoso, mas acabou brigando com ele durante o programa, pediu um convite para sua festa de aniversário.

“Saboneteiro… e seu aniversário? Vai me convidar?”, brincou o biomédico. “Tá chegando… Você acha que você merece ir?”, respondeu o youtuber, aos risos. “Claro que mereço, a gente entrou junto, que isso. Tô esperando o convite que você não me mandou”, disparou Facinho. “Não mandei para ninguém ainda, fica tranquilo”, confortou Fred.

Os comentários foram inundados de internautas que riram demais com o momento de reencontro e paz entre os brothers. “Como o Alface sempre diz: Não vai ter jogo confortável para ninguém”, brincou uma usuária. “Bem legal! O jogo acabou e a vida aqui fora continua”, celebrou uma outra seguidora do GShow, que compartilhou o vídeo em seu perfil oficial no Instagram. “Briga no jogo, fica no jogo”, apontou uma terceira pessoa.

A grande final do Big Brother Brasil 23 acontece ainda nesta noite desta terça-feira, 25, e a disputa pelo prêmio meilionário está acirrada entre a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao. Quem deve ser consagrada a grande ganhadora?

Spoiler? Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda Meirelles (32) revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião.