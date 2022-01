BBB22: Natália se sente sozinha no jogo e desabafa!

BBB22: Sister Natália se vê sozinha e desabafou sobre suas alianças na disputa da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 16h06

Após escapar do primeiro paredão do BBB 22, a modelo Natália (22) desabafou sobre a convivência dela com os colegas de atração.

Na tarde desta quarta-feira, 26, a sister conversou com o Rodrigo (36) e falou das suas alianças dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"Eu senti que as meninas super se afastaram, principalmente depois do Queridômetro. A Maria hoje não olhou na minha cara!", afirmou a designer de unhas no programa exibido pela TV Globo.

Preocupação

"Mas você está preocupada com isso?", questionou ele. "Não é que estou preocupada, é questão de que, tipo assim, quanto menos convivência a gente tiver, mais problemas a gente vai ter", opinou Natália.

"Mas, assim, as meninas ali gostam muito de mim. As meninas gostam de mim, entendeu?", tranquilizou Rodrigo. "Você não precisa ter medo. Não se preocupe", finalizou ele que se aproximou da modelo nos últimos dias.