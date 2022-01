BBB22: Rodrigo solta o verbo e reclama que famoso não olha para ele

Rodrigo desabafou que um dos famosos do time Camarote não olha para ele no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 15h06

Apesar do clima de paz e do jogo até então tranquilo dentro da casa do BBB 22, alguns participantes já estão demonstrando certo desagrado com os colegas de confinamento.

Um deles é o Rodrigo (36), que durante uma conversa que aconteceu nesta terça-feira, 25, no reality show da TV Globo, desabafou sobre o ator Douglas Silva (33).

"O DG [Douglas Silva] não olha no meu olho. É impressionante como a gente percebe pelo jeito que a pessoa já não quer ficar próxima a você, e você pode ser alvo dela...", desabafou o brother para a médica Laís (30).

Fora do jogo!

Douglas Silva é o atual líder do BBB 22 que perdeu um competidor nesta semana. O dançarino Luciano (28) não resistiu ao seu primeiro paredão e foi eliminado da casa mais vigiada do Brasil por votação do público.