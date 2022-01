BBB22: Natália e Eslovênia se enfrentam e discutem na casa!

Natália e Eslovênia finalmente conversam no BBB 22 após acontecimentos da última festa

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 15h57

Na última festa do BBB 22,Eslovênia (25) e Lucas (31) protagonizaram o primeiro beijo da edição e a participante Natália (22) não se sentiu bem ao ver a cena, abandonando a balada e chorando muito.

Passados alguns dias, as duas sisters resolveram conversar sobre o ocorrido que agitou o reality show da TV Globo.

“Aconteceram algumas coisas na última festa, que eu não fiquei confortável com as minhas atitudes. Porque depois eu achei muito imatura e infantil. E eu acho que é muito bom a gente esclarecer as coisas, deixar as coisas claras”, disse Natália.

“A gente brincava muito, obviamente por causa da brincadeira sempre existe algo, algum interesse. Mas o intuito era brincadeira entendeu? E eu sempre senti isso dele comigo. Tanto que quando você se afastou de mim, eu me aproximei de você e falei: ‘Olha eu não queria perder a sua amizade’, eu já tinha pensado que poderia ter sido por isso, eu imaginei que poderia ser também por isso. Pela razão de eu estar muito próxima e tal e eu brinquei com o Lucas bem antes de vocês ficarem. Eu falei: 'Lucas, você vai ficar com a Eslô [Eslovênia].' Estou mentindo?”, falou ela que viu o brtoher confirmar a sua declaração.

"Eu falei, você e ela são uma gracinha. E inclusive, em momento algum eu te desmereci como mulher. Tipo, sempre falei que você é linda, sempre falei que te acho bacana e se eu tiver errada, o Lucas pode me corrigir. O meu problema contigo antes, é simplesmente você ter se afastado sem me dar uma oportunidade de mostrar quem eu sou", desabafou.

"Eu te acho muito forte. Independente de Lucas, somos eu e você. Somos mulheres de personalidade muito forte, então é natural que isso choque, ou não, em algum momento, então não foi afastamento, foi natural", se defendeu Eslovênia.

"Não evitei você, talvez foi a percepção que você teve. Eu não me afastei em nenhum momento de você", completou Eslo logo em seguida.