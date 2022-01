BBB22: Jade revela que caso ganhe a Prova do Anjo, vai imunizar Arthur Aguiar

A influenciadora surpreendeu a web ao revelar quem vai imunizar caso ganhe a Prova do Anjo

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 14h45

Em conversa com Arthur Aguiar (32), a influenciadora Jade Picon (20) revelou que caso ganhe a prova do anjo, neste sábado. 29, ela imunizará o ator.

Recentemente, Arthur e Jade conversaram sobre uma possível aliança no jogo e a web pirou com a possibilidade, desta vez não foi diferente, os internautas vibraram com a declaração de Jade.

"Eu gosto muito de conviver nas diferentes esferas, então pra te ajudar, eu vou tentar ganhar o anjo pra te imunizar. Provavelmente eu vou escutar o que vai acontecer, mas eu não vou ficar de leva e traz, entendeu?", declarou Jade.

Jade ainda completou dizendo que não vai contar tudo o que acontece no quarto Lollipop para Arthur: "Por eu estar no quarto e conversar com o Rodrigo eu vou saber o que vai estar passando na cabeça, mas é isso, independente. Não vou chegar em você e falar 'eles vão votar em você', porque isso é péssimo, pra eu seguir com a minha verdade, que eu consiga conviver tanto com você quanto com eles", disse.

Arthur também contou que caso ganhasse, ele também tentaria imunizar Jade, mas segundo ele, a influenciadora não está tão ameaçada no paredão.

