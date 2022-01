BBB22: Jade Picon opina sobre resultado do primeiro paredão do reality

Em conversa com Brunna Gonçalves, Jade Picon falou sobre a possibilidade de Naiara Azevedo seguir no jogo

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 19h30

Jade Picon (20) e Brunna Gonçalves (30) conversaram sobre o jogo na cozinha da Xepa enquanto almoçavam nesta segunda-feira, 24.

Durante o papo, a influenciadora digital opinou sobre o resultado do primeiro paredão do BBB22. Luciano (28), Naiara Azevedo (32) e Natália (22) disputam a preferência do público para seguir no jogo.

"Acho que talvez a Naiara fique hein?", disse Jade. "Acho que não", respondeu Brunna. "Você acha que não? Porque ela já trocou de ideia né, porque antes ela tava tipo: 'me tirem, eu não quero' aí agora ela falou tipo, ela foi no Confessionário e depois que ela saiu ela falou 'vou deixar o público decidir, se eles falarem pra ir embora eu vou embora mas se eles falarem para eu ficar... tirar forças de algum lugar'", falou a influenciadora.

A bailarina refletiu sobre uma possível vitória da cantora. "Você voltar de um paredão é muito bom também", afirmou ela. "Mas você voltar de um Paredão que você pediu pra sair... tô bem curiosa, juro que eu não sei... se for pra sair eu vejo o Luciano, não vejo a Nat [Natália] pra sair e também espero que não", completou a empresária.

Jade Picon critica Naiara Azevedo

Naiara Azevedo (32) ameaçou sair do BBB 22 na madrugada desta segunda-feira, 24, e Jade Picon (20) não curtiu a atitude da sister. Se mostrando contra as desistências no BBB, a influenciadora conversou com Paulo André (23) e falou sobre os brothers que pensam em desistir do programa.

"Todo mundo vai sair, ou no paredão ou campeão. Quem decide isso é o público. Pedir para sair não devia ser uma decisão que passa pela nossa cabeça. Foi uma escolha a gente aqui, a gente foi escolhido. Falta de noção, entende?", desabafou.