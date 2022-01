Jade Picon critica Naiara após sister falar em desistir do BBB: "Sem noção"

Em desabafo com Paulo André, a influenciadora falou sobre os participantes que pensam em desistir do BBB

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 11h42

Na madrugada desta segunda-feira, 24, a cantora Naiara Azevedo (32) ameaçou sair do BBB 22 e Jade Picon (20) não curtiu a atitude da sister e desabafou.

Se mostrando contra as desistências no BBB, a influenciadora Jade Picon conversou com o atleta Paulo André (23) e falou sobre os brothers que pensam em desistir do programa.

"Todo mundo vai sair, ou no paredão ou campeão. Quem decide isso é o público. Pedir para sair não devia ser uma decisão que passa pela nossa cabeça. Foi uma escolha a gente aqui, a gente foi escolhido. Falta de noção, entende?", desabafou.

Após a formação do paredão que colocou Natália, Luciano e Naiara na berlinda. A sertaneja reuniu os brothers e sisters da casa para falar sobre sua participação no jogo, e emocionada, falou em desistir do programa.

A fala de Jade repercutiu positivamente entre os internautas fãs do reality: "A maturidade dela me surpreende", escreveu um seguidor. "Jade dando show de bom senso e respeito", comentou outro. "Difícil não gostar da Jade", contou o terceiro.

- Equipe de Jade Picon celebra após a sister alcançar 16M de seguidores no Instagram

Jade Picon critica Naiara após sister falar em desistir do BBB: