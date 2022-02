BBB22: Depois do segundo paredão, Natália conquista meio milhão de seguidores

Natália, sobrevivente do segundo paredão, aumenta seu público nas redes sociais e equipe comemora

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 12h31

Nesta quarta-feira, 2, logo após sobreviver a mais um paredão, Natália Deodato (23) conquistou mais de 500 mil seguidores nas redes sociais!

Apesar de não ser tão querida pelos participantes no BBB22, o público da sister tem aumentado e sua equipe resolveu celebrar na web.

“Somos 500 mil! E o que gostaríamos de falar é… Um grande obrigado a todos vocês que estão acompanhando e conhecendo a Naty um pouco mais a cada dia. É muita energia positiva dessa torcida incrível que nos ajudou a vencer 2 paredões em apenas 2 semanas”, escreveram na legenda do post.

“Podem ter certeza que nossa dançarina vai continuar surpreendendo cativando a todos cada vez mais. Temos certeza que com vocês nós vamos muito mais longe, então bora porque estamos só começando!”, completaram.

No primeiro paredão, a designer de unhas sobreviveu com 34,89% dos votos, tendo como eliminado da vez Luciano (28). Depois, 26,01% no recente paredão que eliminou Rodrigo (36).