BBB22: Eslo e Natália discutem e trocam farpas: ''Espero que você saia!''

Eslo e Natália discutem no BBB 22 e armam confusão durante Jogo da Discórdia

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 09h06

O Jogo da Discórdia rendeu bastante na noite desta segunda-feira, 31, e finalmente fez o público de casa aprovar o BBB 22.

No tradicional game do reality show da TV Globo, os participantes tiveram que se posicionar e comentar sobre a postura dos colegas dentro do confinamento, o que gerou algumas discussões ao vivo.

Após ser alfinetada por Natália (22), Eslovênia (25) chegou com tudo na vez dela e não poupou a sister de críticas e cutucões bem diretos. "Não fará falta nenhuma se sair da casa", disparou.

“Eu poderia colocar a mesma pessoa aqui em várias [categorias], porque ao contrário do que ela pensa, eu me comprometo até demais e eu sou mulher suficiente para confirmar aquilo que eu sinto. Já falei pra Natália e pro Brasil inteiro agora: a gente não se dá bem e não tem nenhum problema. Ela é incostante“, disse a modelo. "Espero que você saia amanhã!", finalizou Eslo.