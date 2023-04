BBB: Brothers já fizeram festa alternativa após o fim do programa

No BBB 19 o grupo denominado Gaiola fez uma comemoração fez uma comemoração privada

Assim como no BBB 23, a 19ª edição do Big Brother Brasil também teve grupos separados e isso resultou em diferenças na festa após a final do programa. Na época, os amigos que se intitulavam como Grupo Gaiola fizeram uma festa privada sem convidar o elenco todo do programa que, naquele ano, teve Paula von Sperling como campeã.

Naquele ano, Danrley, Gabriela, Elana, Rízia, Hana, Rodrigo e Vanderson comemoraram o fim do BBB 19 em uma festa privada e separada dos outros ex-brothers. Após o anúncio da campeã no programa, eles deixaram a festa oficial e foram curtir a noite em uma boate no Rio de Janeiro, chamada Senhor Capitão. A noite foi repleta de DJs e música.

Na edição, os confinados se dividiram na primeira semana de programa. Além do Grupo Gaiola, Carolina, Diego, Gustavo, Isabella, Maycon e Tereza formaram o Grupo Camarote. Já a campeã Paula e sua amiga Hariany formavam uma dupla, fora dos grupos. A edição ainda não contava com a dinâmica de misturar anônimos e famosos.

O Grupo Gaiola não era favorável a vitória de Paula, que durante a edição foi acusada de injúria por preconceito contra o participante Rodrigo. Na época, a mineira fez algumas declarações polêmicas, que foram apontadas como preconceituosas e até mesmo racistas desde que entrou na 19ª edição do BBB.

EM FESTA APÓS O FIM DO BBB 23, MAS ALGUNS BROTHERS NÃO APARECEM

Felizes após o fim do BBB 23, boa parte dos participantes e reuniram em uma festa que agitou uma casa noturna no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, 26. Eles chegaram logo após a exibição da grande final que coroou Amanda como a campeã do reality.

Alguns brothers não foram registrados pelos fotógrafos chegando ao local. Não se sabe se eles não apareceram ou conseguiram entrar escondidos na balada que rolou até altas horas da madrugada na presença só de convidados.

CONFIRA FOTOS DOS GRUPOS GAIOLA E CAMAROTE DO BBB 19:

Grupo Gaiola. Foto: Reprodução/Globo