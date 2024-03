BBB 24: Zilu fala sobre Wanessa: "Lógico que as coisas não estão bem"

A mãe de Wanessa usou suas redes para falar sobre como está a filha após ter sido expulsa do BBB 24

Zilu falou sobre o reencontro com a filha, Wanessa, após a artista ser expulsa do Big Brother Brasil 24 por ter violado uma das regras do programa.

Durante a tarde desta segunda-feira, 04, Zilu usou suas redes sociais para comentar sobre a cantora, que ainda não se pronunciou depois de deixar a casa.

"Estou aqui, já, na casa da Wanessa, na minha casa. Ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela. E a gente está aqui, enchendo ela de carinho e de amor. Está todo mundo trabalhando, é vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e ele age de acordo com aquilo que é melhor pra gente", começou.

"A gente não pode julgar, atacar, fazer nada a não ser orar e deixar tudo nas mãos de Deus. Isso que eu acredito e isso que será feito", completou.

A matriarca contou que está resolvendo suas coisas aqui do Brasil já que sua casa nos Estados Unidos está em reforma. "Ao mesmo tempo, estou apoiando. Agora mesmo, ela foi buscar o Joãozinho [filho da cantora]; ela está a todo vapor. Lógico que as coisas não estão bem, mas vão ficar. Tenho certeza que vão ficar, tá?", concluiu.