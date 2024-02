BBB 24: Zilu Camargo dá opinião sincera sobre erros de Wanessa: 'Aprender'

Mãe de Wanessa, Zilu Camargo compartilha opinião sincera sobre a trajetória da filha e comenta os erros da cantora no BBB 24

Neste sábado, 17, Zilu Camargo abriu o coração sobre a trajetória de Wanessa Camargo, tanto dentro quanto fora do Big Brother Brasil 24. Em suas redes sociais, a mãe da cantora deu uma opinião sincera sobre os erros da filha no reality show da Globo. A socialite apontou que os deslizes cometidos pela herdeira são oportunidades de aprendizado.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Zilu resgatou uma foto antiga para comentar sobre o confinamento da filha. Na imagem, ela posa ao lado de Wanessa, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Zezé di Camargo. A cantora é vista no auge da adolescência e sua mãe aproveitou para falar sobre os altos e baixos em sua vida.

“Wanessa, como filha mais velha, vivenciou todas as conquistas de nossa família. Não foi fácil, mas as dificuldades me uniu ainda mais a ela e hoje tenho em minha filha uma de minhas melhores amigas”, na legenda da publicação, Zilu relembrou que a sister enfrentou desafios antes do ex-marido consolidar sucesso em sua carreira musical.

Além disso, Zilu fez questão de evidenciar que a cantora já teve alguns tropeços no meio do caminho, mas exaltou a superação da herdeira: “A caminhada de nossa vida foi feita de erros e acertos e eu tenho orgulho de nossa capacidade de nos levantar mesmo nos momentos mais difíceis”, disse a socialite, que também atua como influenciadora digital

Por fim, a mãe da cantora deu a entender que a filha cometeu alguns deslizes no confinamento, mas que pode contar com o apoio da família para aprender quando deixar o reality show: “Nossos erros sempre foram e continuarão sendo oportunidades para aprender”, ela finalizou a declaração enquanto Wanessa segue no BBB 24.

Vale lembrar que Zilu mora nos Estados Unidos, mas retornou ao Brasil no começo deste mês depois de fazer uma promessa para a filha. É que a socialite voltou para ajudar a cuidar dos netos, José Marcus e João Francisco, enquanto a cantora está confinada no BBB 24, da Globo. Nas redes sociais, ela mostrou fotos abraçada com os meninos e deixou os seguidores encantados:

Dado Dolabella fala sobre rotina sem Wanessa:

Zilu Camargo não foi a única pessoa próxima que teve sua vida transformada pelo confinamento de Wanessa. Para Dado Dolabella, a rotina se tornou bastante intensa enquanto sua namorada encara o reality show. Procurado pela CARAS Brasil, o ator comentou que está completamente dedicado à sua carreira no momento.